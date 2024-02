Un résident de l’Oregon aurait attrapé la peste bubonique à cause de son chat

Les derniers titres de nos journalistes à travers les États-Unis envoyés directement dans votre boîte de réception chaque jour de la semaine Votre briefing sur les derniers titres des États-Unis

L’Oregon a connu son premier cas de peste depuis environ huit ans, après avoir été confirmé chez un résident de l’État par les autorités sanitaires – et on soupçonne qu’il a été infecté par leur chat de compagnie.

Le Annonce des services de santé du comté de Deschutes Mercredi, un résident local avait eu la peste, affirmant qu’il était probable que son « chat de compagnie symptomatique » ait infecté l’individu.

“Tous les contacts étroits du résident et de son animal de compagnie ont été contactés et ont reçu des médicaments pour prévenir la maladie”, a déclaré le Dr Richard Fawcett, responsable de la santé du comté de Deschutes.

Le Dr Fawcett a également déclaré que le chat était « très malade » et avait un abcès drainant, ce qui signifiait une infection « assez importante », selon BNC.

Le cas humain a été identifié et traité dès les premiers stades de la maladie, ce qui signifie qu’il ne présentait que peu de risques pour la communauté, ont indiqué les services de santé.

Au moment où le patient a été hospitalisé, l’infection avait progressé vers la circulation sanguine, a rapporté le média.

L’indépendant a contacté les services de santé du comté de Deschutes pour plus d’informations à ce sujet.

Cependant, le patient « a très bien répondu au traitement antibiotique », selon le médecin.

À mesure que la peste progresse, elle devient de plus en plus difficile à traiter.

Aucun autre cas de peste n’a été signalé au cours de l’enquête. Le Dr Fawcett a déclaré, selon NBC, qu’il serait « très surpris » s’ils voyaient d’autres cas.

Les animaux les plus souvent porteurs de la peste dans le centre de l’Oregon sont les écureuils et les tamias, mais les souris et autres rongeurs peuvent également être porteurs de la maladie, ont indiqué les services de santé du comté.

Autres cas

Le dernier cas de peste dans l’Oregon a été signalé en 2015, selon l’Oregon Health Authority.

Des reportages de 2015 indiquaient qu’une adolescente âgée de 16 ans du comté de Crook, dans l’Oregon, avait contracté la peste.

Les autorités de l’époque ont déclaré que la jeune fille aurait contracté la maladie à la suite d’une piqûre de puce lors d’un voyage de chasse dans le comté de Morrow, ce qui l’aurait amenée à tomber malade et à se rétablir dans l’unité de soins intensifs.

Des rapports sur la peste non humaine liée aux chats ont été publiés l’année dernière, tels que un cas dans le Wyoming, qui a signalé un cas chez un chat de compagnie, mais aucune maladie humaine, et un autre au Coloradoqui a également trouvé un chat atteint de la maladie.

Dans un autre Comté du Colorado, un cas de peste a également été associé au décès récent d’un de leurs résidents en 2023.

On ne sait pas exactement combien de cas de peste il y a eu aux États-Unis en 2023, mais les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré qu’il y avait eu neuf cas signalés en 2020, avec deux décès.

Le nombre total de cas de peste signalés entre 1970 et 2020 aux États-Unis est de 496, a indiqué le CDC, avec une moyenne de sept cas humains signalés par an.

Qu’est-ce que la peste ?

La peste est généralement associée à la peste noire qui a tué des millions de personnes en Europe dans les années 1300 ou à l’épidémie mondiale de peste qui a débuté au 19e siècle.

Bien que des cas soient encore présents aujourd’hui, ils ne sont pas aussi dévastateurs pour la population que par le passé, car les antibiotiques modernes sont efficaces pour traiter la maladie.

La peste se transmet aux humains ou aux animaux par la piqûre d’une puce infectée ou par le contact avec un animal malade. C’est causé par la bactérie Yersinia pestis.

Chez l’homme, les symptômes apparaîtront environ deux à huit jours après l’exposition.

Les symptômes peuvent inclure une apparition soudaine de fièvre, des nausées, une faiblesse, des frissons, des douleurs musculaires et/ou des ganglions lymphatiques visiblement enflés appelés bubons, ont indiqué les services de santé du comté.

Même si une poignée de cas ont été signalés aux États-Unis, des épidémies de peste ont eu lieu en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, la plupart des cas humains depuis les années 1990 étant survenus en Afrique, a indiqué le CDC.

Qu’ont conseillé les autorités de l’Oregon ?

Après le cas confirmé, le service de santé du comté a conseillé à ses habitants de prévenir la propagation de la peste en évitant tout contact avec les rongeurs et leurs puces, en tenant les animaux en laisse lorsqu’ils sont dehors, en s’assurant qu’ils sont protégés avec des produits anti-puces et en restant à l’écart des rongeurs.

Ils ont déclaré que les chats de compagnie sont « très sensibles » à la peste, les félins étant également capables de transmettre la bactérie aux humains.

“Si possible, découragez leur chasse aux rongeurs”, précisent les services de santé. “Consultez immédiatement un vétérinaire si votre chat tombe malade après avoir été en contact avec des rongeurs.”

Ils ont également conseillé de garder les rongeurs sauvages hors des maisons, de ne pas camper ou de se reposer à proximité des terriers d’animaux ou là où un rongeur mort est observé, de s’abstenir de nourrir les écureuils, les tamias ou d’autres rongeurs, et de stocker la nourriture et les déchets dans des conteneurs à l’épreuve des rongeurs.

Pour réduire l’exposition aux puces, les gens doivent également porter des pantalons longs rentrés dans les bottes et porter un insectifuge sur les chaussettes et les revers des pantalons.