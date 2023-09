Un résident de l’Okanagan clique sur la photo gagnante

Une photo du lac Okanagan est gagnante d’un concours national de photographie.

Richard Smith, un résident de l’Okanagan, a remporté le prix préféré des juges de Living Lakes Canada (LLC) dans la catégorie Paysages lacustres lors du troisième Défi photo annuel sur la biodiversité des lacs 2023 de LLC.

Smith faisait partie des trois gagnants sélectionnés par un jury de Living Lakes Canada qui a décerné le favori des juges dans la catégorie Paysages lacustres à Richard Smith, qui a capturé une photo éthérée du lac Okanagan après une tempête de pluie l’après-midi. Rachelle Mack a remporté le prix favori des juges dans la catégorie Biodiversité des lacs pour sa photo d’une grenouille cherchant refuge sous un nénuphar sur le lac Scugog, en Ontario.

Chelsey Breeze a remporté le prix favori des juges dans la catégorie Lake Impacts pour une vue d’ensemble de l’infrastructure urbaine le long du lac Ontario à Burlington.

Les gagnants des catégories Paysages lacustres, Biodiversité des lacs et Impacts sur les lacs recevront de généreux lots comprenant des articles de Kicking Horse Coffee, Lush, Teadore, Laykhaus et Float-Eh.

« La photographie a le pouvoir de capturer les cœurs et les esprits et d’inspirer un changement positif », a déclaré LLC.

Des images qui montrent les merveilles des paysages lacustres naturels, des aperçus de la vie de la faune et des moments intimes des gens dans la nature décrivent parfaitement les photos soumises au défi photo récemment terminé.

Organisé par Living Lakes Canada, un organisme national à but non lucratif axé sur la gestion de l’eau, l’événement vise à célébrer la beauté de la biodiversité des lacs tout en sensibilisant aux impacts croissants sur la santé des lacs.

Chaque année, le Défi photo invite les gens d’un océan à l’autre à soumettre leurs photos de lac les plus captivantes.

Pour la première fois depuis le lancement du concours en 2020, des photos ont été soumises de toutes les provinces et territoires du pays. Il y a eu 629 soumissions et plus de 1 600 personnes ont voté en ligne en août.

Le Défi photo 2023 a été rendu possible grâce au financement du programme Tech for Nature RBC.

L’intégralité de la galerie en ligne 2023 peut être consultée ici : https://livinglakescanada.ca/lake-biodiversity-photo-challenge-2023/

