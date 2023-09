Un résident de l’Arkansas tué par une amibe mangeuse de cerveau, selon des responsables

Une amibe mangeuse de cerveau a récemment tué quelqu’un en Arkansas, ont rapporté cette semaine les autorités sanitaires locales. La victime non identifiée semble avoir contracté une maladie incroyablement rare, infection souvent mortelle provenant d’une piscine ou d’une pataugeoire dans un country club. Le club a depuis fermé ces installations et les responsables de la santé affirment qu’il n’y a aucune menace permanente pour le public.

Le amibe est appelé Naegleria fowleri. C’est un organisme unicellulaire qui vit dans le sol et dans les eaux douces chaudes, où il se nourrit généralement de bactéries. N. fowleri n’interagit normalement pas avec les humains, et le simple fait d’avaler l’amibe ne rend pas les gens malades. Mais quand il finit par pénétrer dans l’organisme par le nez, N. fowleri peut migrer jusqu’au cerveau. Une fois sur place, il peut littéralement commencer à se nourrir de tissus cérébraux et déclencher une inflammation massive, potentiellement mortelle. Cette infection cérébrale est connue sous le nom de méningo-encéphalite amibienne primitive. ou PAM.

La PAM est extrêmement rare, avec seulement environ 150 cas documentés aux États-Unis et une moyenne de trois cas signalés chaque année. Mais une fois que l’infection devient symptomatique, elle est presque toujours mortelle. Ces symptômes comprennent initialement des maux de tête sévères, de la fièvre et des nausées, qui évoluent ensuite vers des convulsions, des hallucinations et le coma. Le PAM est généralement capturé par des personnes qui nagent ou utilisent l’eau des lacs ou d’autres environnements naturels d’eau douce. Cependant, l’amibe peut parfois pénétrer et survivre à l’intérieur des systèmes d’eau comme les piscines ou les réserves d’eau potable, surtout si ces systèmes ne sont pas correctement entretenus.

Le ministère de la Santé de l’Arkansas signalé ce dernier cas jeudi, le premier documenté dans l’État depuis 2013. Selon les responsables, la personne a probablement contracté l’infection en utilisant la piscine ou la pataugeoire du Country Club de Little Rock. Les tests effectués par les Centers for Disease Control and Prevention ont déjà confirmé la présence de l’amibe sur la pataugeoire du country club, bien que des tests supplémentaires soient toujours en cours. Les autorités n’ont fourni aucune autre information sur la victime ni d’autres détails tels que la date présumée de l’exposition pour le moment.

Aussi effrayant que Naegleria fowleri Autrement dit, les responsables disent qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter pour le public.

« Il n’y a aucun risque permanent pour le public lié à cette exposition. Le Country Club de Little Rock a volontairement fermé la piscine et la pataugeoire, et elles restent toutes deux fermées », a écrit le ministère de la Santé dans son communiqué. «Naegleria Fowlerje ne peux pas infecter les gens en cas d’ingestion et je ne me transmets pas d’une personne à l’autre.