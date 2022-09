Rob Rathbun se souvient avec émotion du jour où il a soulevé une petite fille sur ses épaules pour qu’elle puisse offrir un bouquet de fleurs à la reine Elizabeth II lors d’une procession devant l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique en 2002.

La fille était “sur la lune”, a-t-il dit.

Rathbun, le vice-président de la Royal Commonwealth Society en Colombie-Britannique, a déclaré qu’il avait ensuite conduit la foule à applaudir le souverain.

«Je me disais que la foule était terriblement silencieuse et que cela ne devrait pas l’être. Alors, j’ai crié : ‘Trois acclamations pour notre reine, hip, hip !’ Et 10 000 personnes ont dit ‘hourra’ », se souvient Rathbun.

“À ce moment-là, Sa Majesté avait un sourire absolument merveilleux sur son visage.”

Ses souvenirs des visites de la reine Elizabeth au Canada, décrivant son énergie chaleureuse et ses sourires éclatants, font écho à travers le pays alors que les habitants pleurent sa mort jeudi à l’âge de 96 ans.

Tung Chan décrit une photo capturant le moment où il a serré la main de la reine comme un “trésor” de sa vie.

Le résident de Richmond, en Colombie-Britannique, est né à Hong Kong la même année que le couronnement de la reine, en 1952, lui donnant le sentiment qu’il l’avait toujours connue, a-t-il déclaré.

L’ancien PDG de SUCCESS, un groupe qui aide les nouveaux arrivants au Canada, a déclaré que c’était le point culminant de sa carrière de rencontrer et d’entendre le souverain prononcer un discours à l’hôtel Royal York de Toronto. Il avait été invité à un dîner organisé par le premier ministre de l’époque, Stephen Harper, lors de la tournée de la reine dans plusieurs villes canadiennes à l’été 2010.

Chan se souvient avoir été informé des procédures de rencontre avec la reine, ce qui dictait qu’il ne pouvait rien dire à moins qu’elle ne lui dise quelque chose en premier.

Il a dit qu’il lui avait serré la main et soutenu son regard pendant un moment avant de continuer.

Chan, qui est venu au Canada de Hong Kong dans les années 1970, a déclaré qu’il s’était senti triste en apprenant que le monarque le plus ancien de Grande-Bretagne était décédé.

En grandissant, Chan avait connu la reine comme la “dame patronne”, a-t-il dit en riant et en expliquant que son père avait été le directeur d’une école subventionnée par le gouvernement de Hong Kong pendant la domination coloniale britannique.

Chan a déclaré qu’il avait hâte d’entendre chaque année les remarques de la reine à Noël, qu’il a trouvées positives et édifiantes, donnant de l’espoir aux gens.

Shawn Wade, président de la section de la Colombie-Britannique de la Royal Commonwealth Society, a déclaré qu’il sentait que la souveraine avait une «aura ou un pouvoir spécial à son sujet» lorsqu’elle a rencontré ses yeux avec un sourire alors qu’elle passait à côté de lui lors d’une visite en 2002 à l’Université de la Colombie-Britannique. .

Wade a également rappelé que la reine avait salué les foules en 1983, lorsqu’elle s’était rendue à Vancouver pour marquer le début de la construction du site de la Place du Canada avant l’Expo 86.

“Au fil des ans, elle a toujours été là pour vous, dans les bons moments comme dans les mauvais moments”, a-t-il déclaré.

« La reine a toujours été dans votre vie. Elle était une constante.

Wade a déclaré que la reine lui avait donné l’impression de faire partie d’une communauté mondiale plus large.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, a déclaré après la mort de la reine que chacune de ses sept visites dans la province avait réuni des gens autour d’un objectif commun.

“Pour les dizaines de milliers de personnes qui sont venues voir la reine alors qu’elle se rendait dans les communautés de la Colombie-Britannique, ces moments seront chéris toute une vie”, lit-on dans sa déclaration.

Horgan a déclaré que la reine prenait du temps pour les gens, en particulier les enfants, à chaque occasion.

Dans un reflet des sentiments de Rathbun, Chan et Wade, le lieutenant-gouverneur de la Colombie-Britannique. Janet Austin a publié jeudi une déclaration disant que le règne long et inébranlable de la reine a touché des générations entières de familles canadiennes.

La Presse Canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

famille royale