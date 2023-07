Un résident de la Colombie-Britannique capture un phénomène visuel unique appelé Fata Morgana

Un résident de South Surrey a capturé un phénomène visuel intéressant tout en profitant du coucher de soleil.

Il y a quelques nuits, Don Pitcairn était à Crescent Rock Beach – juste au sud de Christopherson Steps (24 Avenue) – avec sa femme et ses amis pour le coucher du soleil, lorsqu’une étrange image ressemblant à un mirage est apparue à travers Mud Bay.

« C’est la chose la plus étrange que nous ayons jamais vue – ma femme dit: » Qu’est-ce que c’est que ce **? « , se souvient-il.

La ligne d’horizon habituelle semblait modifiée.

« Vous regardez de l’autre côté de la baie – vous voyez Tsawwassen et vous voyez dans Ladner – et il y avait cette chose… ça ressemble à une structure, presque un genre d’aqueduc romain, il y avait toutes ces colonnes… ça doit être une sorte de mirage bizarre », a-t-il dit à propos de l’illusion d’optique.

Personne n’avait rien vu de tel, alors Pitcairn a dit qu’il avait envoyé les photos qu’il avait prises à un producteur de Global TV qu’il connaissait, et la prochaine chose qu’il savait, « Cela a fait (Global TV BC) Weather Window! »

Rare illusion d’optique Jeudi soir sur Mud Bay, vue depuis Crescent Beach.

Une inversion de température a provoqué la réfraction de la lumière de Tsawwassen; faisant apparaître d’étranges colonnes à la place de la terre plus plate. Elle s’appelle Fata Morgane.

Photo de Don Pitcairn@GlobalBC pic.twitter.com/T7Mt9WJYEB – Kristi Gordon (@KGordonGlobalBC) 8 juillet 2023

Le phénomène crée une ligne d’horizon en bas et une ligne d’horizon en haut, et tout ce qui se trouve entre les deux, a déclaré Pitcairn.

« Vous obtenez une inversion de température et vous obtenez une réfraction de la lumière, et ce qu’elle fait, en gros, c’est tout ce que vous voyez à l’horizon, elle le retourne et prend en quelque sorte ce que vous regardez et l’empile. Imaginez que vous ayez un « i » minuscule – il devient un « I » complet. »

Le mirage était visible pendant environ cinq minutes alors que le soleil se couchait.

