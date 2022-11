Un résident de Kirkland nommé « Héros national du client 2022 » de Mediacom pour son service et son don d’organe – Shaw Local

KIRKLAND – Mediacom Communications a récemment remis à l’employé et résident de Kirkland, Robert Kesler, son prix « National Customer Hero for 2022 ».

Le National Customer Hero est l’une des récompenses les plus prestigieuses décernées aux employés de Medicacom. Mediacom récompense chaque année ses employés avec le prix pour un service client exceptionnel.

Kesler a reçu le prix pour l’excellence de son service au quotidien en tant que spécialiste du haut débit et pour avoir fait don d’un organe à quelqu’un qui n’était pas client de Mediacom.

Il a vu la demande de don d’organes publiée dans le bulletin d’information de Spring Grove Village alors qu’il servait des clients locaux à large bande dans le comté de McHenry. Les événements ont fait que Kesler était un match et a fait don d’un de ses reins.

Kesler a rejoint Mediacom en 2021 et fait partie d’une équipe qui sert les clients de Mediacom dans les comtés de Boone, McHenry, DeKalb et Kane.

Mediacom Communications Corp. est l’un des plus grands câblo-opérateurs aux États-Unis. Mediacom fournit des services de données, vidéo et téléphoniques à haut débit à 1,5 million de foyers et d’entreprises dans 22 États.

