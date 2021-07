Un résident de Floride, Christian Sanon, arrêté pour le meurtre de Jovenel Moïse

PORT-AU-PRINCE, Haïti — La semaine qui a suivi la mort d’assassins, le président haïtien Jovenel Moïse a assisté à une recherche internationale des meurtriers présumés et à une enquête sur leurs motivations.

Le dernier suspect, Christian Emmanuel Sanon, est un Haïtien de 63 ans qui a été arrêté par la police dimanche soir. Sanon se présente comme un médecin et a accusé les dirigeants haïtiens de corruption.

De nombreux assaillants sont toujours en fuite alors que les frontières et les ports d’entrée d’Haïti sont fermés au milieu de la crise nationale.

L’assassinat survient également à un moment politiquement ténu pour le pays, car le Sénat et la Cour suprême d’Haïti n’ont pas tous deux la majorité des membres assis et le Premier ministre par intérim Claude Joseph est confronté à des problèmes de légitimité.

Les motifs et les moyens du meurtre de Moïse restent en grande partie un mystère. Voici ce que l’on sait de l’assassinat du président haïtien et de son impact sur le monde :

La police identifie des motifs politiques dans le meurtre

La police nationale haïtienne a identifié dimanche Sanon comme le principal organisateur de l’attaque et a déclaré qu’il avait lui-même des ambitions politiques, notamment en assumant potentiellement la présidence.

Le chef de la police haïtienne, Léon Charles, a accusé Sanon de travailler avec ceux qui ont comploté et participé au meurtre de Moïse le 7 juillet, qui a stupéfié la nation de plus de 11 millions de personnes. Il n’a donné aucune information sur les prétendus cerveaux.

Charles a déclaré que parmi les objets trouvés par les agents à la maison de Sanon en Haïti, il y avait un chapeau arborant le logo de la US Drug Enforcement Administration, 20 boîtes de balles, des pièces d’armes à feu, quatre plaques d’immatriculation de voiture de la République dominicaine, deux voitures et de la correspondance avec personnes non identifiées.

« Nous continuons de faire des progrès », a déclaré Charles à propos des efforts de la police pour résoudre l’attaque éhontée de mercredi matin au domicile privé de Moïse qui a tué le président et grièvement blessé sa femme, Martine Moïse, qui est hospitalisée à Miami.

Charles a déclaré que Sanon était en contact avec une entreprise qui assure la sécurité des politiciens et a recruté les suspects du meurtre. Il a déclaré que Sanon s’était rendu en Haïti à bord d’un jet privé accompagné de plusieurs des hommes armés présumés.

La mission initiale des hommes armés était de protéger Sanon, mais ils ont ensuite reçu un nouvel ordre : arrêter le président, a déclaré Charles.

« L’opération a commencé à partir de là », a-t-il dit, ajoutant que 22 suspects supplémentaires ont rejoint le groupe et que des contacts ont été pris avec des citoyens haïtiens.

Au total, 26 Colombiens sont soupçonnés d’avoir tué le président. Dix-huit d’entre eux ont été arrêtés, ainsi que trois Haïtiens. Charles a déclaré que cinq des suspects étaient toujours en fuite et qu’au moins trois avaient été tués.

« Ce sont des individus dangereux », a déclaré Charles. « Je parle de commando, de commando spécialisé. »

Charles a déclaré qu’après la mort de Moïse, l’un des suspects a téléphoné à Sanon, qui a ensuite pris contact avec deux personnes soupçonnées d’être les auteurs intellectuels du complot. Il n’a pas identifié les cerveaux ni dit si la police sait qui ils sont.

Le chef a déclaré que les autorités haïtiennes ont obtenu les informations lors des interrogatoires et d’autres parties de l’enquête. Il a ajouté que la police travaillait avec des responsables colombiens de haut rang pour identifier les détails du complot présumé, y compris lorsque les suspects ont quitté la Colombie et qui ont payé leurs billets.

Qui est Christian Emmanuel Sanon ?

Sanon a vécu en Floride, dans le comté de Broward et dans le comté de Hillsborough sur la côte du golfe. Les archives montrent qu’il a également vécu à Kansas City, Missouri. Il a déposé son bilan en 2013 et s’identifie comme médecin dans une vidéo sur YouTube intitulée « Leadership for Haiti ».

Dans la vidéo, il dénonce les dirigeants d’Haïti comme corrompus, les accusant de dépouiller le pays de ses ressources, affirmant qu’« ils ne se soucient pas du pays, ils ne se soucient pas du peuple ».

Il prétend qu’Haïti possède de l’uranium, du pétrole et d’autres ressources qui ont été prises par des représentants du gouvernement.

« C’est un pays avec des ressources », a-t-il déclaré. « Neuf millions de personnes ne peuvent pas vivre dans la pauvreté alors que nous avons tant de ressources dans le pays. C’est impossible. … Le monde doit arrêter de faire ce qu’ils font en ce moment. Nous n’en pouvons plus. Nous avons besoin de nouvelles leadership qui changera le mode de vie. »

Les États-Unis envoient une délégation de sécurité en Haïti

Dimanche, des agents des départements américains de la Justice, de la Sécurité intérieure et de l’État, ainsi que du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, se sont rendus en Haïti après que Joseph ait demandé l’aide militaire américaine pour sécuriser le pays.

L’appel à l’aide militaire américaine était une décision très inhabituelle que les responsables gouvernementaux ont justifiée comme nécessaire, étant donné l’affaiblissement de la force de police nationale d’Haïti.

Contribution : The Associated Press