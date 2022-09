Un résident de Downers Grove est le nouveau PDG de West Suburban Community Pantry – Shaw Local

Le conseil d’administration de West Suburban Community Pantry a annoncé la nomination de Suzanne Armato au poste de directrice générale.

Armato a été directeur exécutif du Cancer Support Center, desservant la banlieue sud de Chicago au cours des neuf dernières années. Elle rejoindra le garde-manger dans son nouveau rôle le 1er octobre.

Armato apporte 30 ans de leadership à but non lucratif, avec de solides compétences dans la constitution d’équipes, l’acquisition de donateurs et la gestion financière, selon un communiqué de presse. Armato est titulaire d’un baccalauréat en économie avec concentration en politique publique et en sociologie de l’Université de Chicago et d’une maîtrise ès arts en politique publique de la School of Social Service Administration de l’Université de Chicago. Résidente de Downers Grove, elle et sa famille sont bénévoles au West Suburban Community Pantry depuis 20 ans.

“Nous avons été tellement émus par l’importance du besoin de nourriture et par le nombre de façons dont West Suburban Community Pantry a pu aider”, a déclaré Armato dans le communiqué. «La communauté signifie tout pour nous, et la nutrition est essentielle à la santé mentale et physique, à l’éducation et à l’emploi de la communauté. Le manque de nourriture affecte la capacité d’apprendre, de travailler, de fonctionner. Nous devons lutter activement contre l’insuffisance alimentaire si notre communauté veut prospérer.

Armato a déclaré que lorsqu’elle était enfant, sa famille devait parfois compter sur des garde-manger.

“Il y avait des moments où nous, les enfants, allions sans le déjeuner gratuit mis à notre disposition à l’école parce que nous ne voulions pas être perçus comme différents”, a déclaré Armato. “Donc, je sais personnellement à quel point il est important d’offrir dignité et respect en plus d’aliments nutritifs. Ce qui m’impressionne chez WSCP, c’est leur approche holistique. Ils offrent de la nourriture et collaborent avec des ressources locales pour offrir des services de soutien qui s’attaquent aux causes sous-jacentes de l’insuffisance alimentaire. Cette approche globale peut faire une différence durable.

“Nous sommes très heureux que Sue rejoigne le garde-manger à ce moment critique de notre histoire. Après une longue recherche, le conseil a pu trouver quelqu’un qui partage notre passion pour avoir un impact positif sur ceux qui nous entourent », a déclaré le président du conseil, Kevin Delano, dans le communiqué. “Nous sommes convaincus qu’elle saura s’appuyer avec succès sur notre solide histoire au service de notre communauté alors que nous continuons à relever les défis économiques et sanitaires qui nous affectent tous.”

Fondée en 1970, West Suburban Community Pantry fournit de la nourriture et des ressources aux personnes confrontées à la faim, leur donnant accès à des repas nutritifs et renforçant l’espoir pour l’avenir. Enraciné dans la communauté depuis 50 ans, le garde-manger propose un garde-manger en personne à Woodridge, une commande en ligne Virtual Food Pantry avec l’option de livraison Door Dash et une livraison à domicile pour les personnes âgées aux ménages du comté de DuPage, Bolingbrook et Romeoville. Le garde-manger propose également une variété de programmes de nutrition pour enfants pendant l’année scolaire et pendant les mois d’été.

Les services de soutien relient les familles à une aide financière et à des ateliers gratuits. Chaque jour, WSCP se rapproche de la vision d’une communauté sans faim grâce au soutien d’individus, d’entreprises et d’organisations, indique le communiqué.

Visite www.wscpantry.org pour apprendre plus.