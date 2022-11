Un résident de Delhi repère un “OVNI” planant au milieu du smog, voici ce qu’il s’est avéré être

Delhi connaît sa baisse habituelle de l’IQA après Diwali, avec un épais smog qui plane sur la ville. La qualité de l’air reste dans la catégorie « très mauvaise ». Selon les données publiées par le System of Air Quality and Weather Forecasting And Research (SAFAR), l’indice global de la qualité de l’air (IQA) de la capitale nationale s’élevait à 321 mardi matin, légèrement mieux que la veille. Les habitants de Delhi ont lutté sous le nuage de la pollution, mais dans un cas, cela a conduit à un développement hilarant.

Un utilisateur de Twitter passant par @NeecheSeTopper a partagé une photo envoyée par un ami de Delhi. À première vue, la photo semble montrer un OVNI. C’est aussi un assez grand, qui se profile au loin sur la terrasse d’un immeuble. Heureusement ou malheureusement, les extraterrestres ne descendaient pas à Delhi. Ce que «l’OVNI» s’est avéré être la saison de pollution maximale de Delhi. Ce n’était qu’un château d’eau au loin, obscurci par une couche de smog qui rend la visibilité difficile.

“Bhai yeh dekh, itna pollution hai. Laga OVNI dekh liya, lekin [redacted] paani ki tanki thi», a écrit le résident de Delhi dans un SMS. Il ressort des réactions des utilisateurs de Twitter que de nombreuses personnes ont fait la même erreur à première vue.

SMS d’un ami à Delhi pic.twitter.com/UteRaiMIOi — Neeche Se Topper (@NeecheSeTopper) 7 novembre 2022

Juste des choses de Delhi https://t.co/VG1RPiWJy1 — Agent du Chaos (@agentofchaos777) 8 novembre 2022

Merde je pensais aussi OVNI h https://t.co/3UTaJw3bhe – KP Kaur (@KPKauurr) 8 novembre 2022

Pendant un moment, il a semblé être un OVNI. BON TRAVAIL https://t.co/9kcuiQone5 – SUNIL JETLY (@CmdeJetly) 8 novembre 2022

Ne croyez pas à tout ce que vous voyez. Surtout à Delhi ! #Pollutiondelhi #Politique https://t.co/WWscpod5Nk – Rakesh Kamal (@Rakeshkamal) 8 novembre 2022

Dans le cadre du plan d’action de réponse graduée (GRAP), la qualité de l’air à Delhi-RCN est classée en quatre étapes différentes : Étape 1 – « mauvaise » (AQI 201-300) ; stade 2 – « très faible » (IQA 301-400) ; stade 3 – « sévère » (AQI 401-450) ; et stade 4 – «sévère plus» (AQI> 450).

Les données récentes publiées par le Central Pollution Control Board (CPCB) ont montré que les niveaux de pollution de l’air à travers l’Inde se sont aggravés en 2022. Selon les données publiées lundi, Katihar du Bihar avait l’IQA le plus élevé de 360 ​​parmi 163 villes indiennes le 7 novembre, suivi par Delhi à 354, Begusarai (Bihar) à 339 et Ballabgarh (Haryana) à 334.

