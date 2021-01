En collectant des billets de banque de divers pays et territoires, un résident de Chennai s’est mérité une mention dans le Asia Book of Records et India Book of Records. Ingénieur logiciel de profession, Annamalai Rajendran, 34 ans, détient désormais les records de «collecte de billets auprès du maximum de nations».

Il possède un total de 410 billets de diverses nations, dont 189 pays membres de l’ONU actuelle et 27 territoires insulaires et d’outre-mer.

S’adressant à ANI, Rajendran a expliqué à quel point c’était sa passion depuis longtemps. Il a commencé le passe-temps il y a dix ans dans le but de créer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

« Bientôt s’est avéré être une passion car j’apprends à en savoir plus sur d’autres pays et leurs traditions », a-t-il déclaré. La plupart de sa collection a été acquise par des amis et sa famille, tandis que les billets les plus rares proviennent d’enchères numismatiques où les pièces sont et les devises sont vendues au plus offrant.

Tamil Nadu: Annamalai Rajendran, an engineer in Chennai, enters Asia Book of Records & India Book of Records for 'Collection of Banknotes from Maximum Nations'. "He has a collection of 410 banknotes including very rare currency notes," said official adjudicator Vivek R Nair y'day pic.twitter.com/Y3mvNbeL7F — ANI (@ANI) January 10, 2021

Dans sa collection, il y a quelques spécimens extrêmement rares appartenant au 17ème siècle au 21ème siècle. Outre la monnaie papier actuelle, il a également des billets en tissu, en pli, en polymère et même en carton. Il possède également la première monnaie légale en or au monde. Il vient d’Antigua-et-Barbuda. Il possède également la première pièce de monnaie luminescente au monde qui a été dévoilée par la Monnaie royale canadienne il y a quelques années. Parmi son assortiment plus ancien, il possède des pièces de monnaie anciennes qui remontent à l’empire Chola dans l’Inde ancienne. Il possède également des pièces rares et anciennes de l’Empire romain d’Occident.

Sa collection a également été présentée dans une exposition par le Asia Book of Records et India Book of Records pour la tentative d’enregistrement. ANI a publié des images de certaines de ses collections de devises.

Le passe-temps de la collecte des billets de banque est connu sous le nom de Notaphily. Auparavant, le record était détenu en Inde par Jayesh Kumar de Coimbatore. L’ingénieur de 31 ans possédait une collection couvrant 390 pays avec diverses pièces et billets rares. Il a ensuite été présenté dans le Limca Book of Records pour sa collection. Il possédait l’un des premiers billets en papier au monde, un billet daté de 1638 appartenant à la dynastie Ming en Chine.

Cependant, ces deux détenteurs de records ont un long chemin à parcourir s’ils veulent que le record national soit un record du monde. Selon le Livre Guinness des records du monde, la plus grande collection de billets au monde appartient à un Libanais du nom de Wissam Ali Youssef. Il détient environ 12 282 billets de banque différents couvrant des centaines de pays d’une valeur estimée à 294 408,33 $ (environ 2,16,26,696 Rs).