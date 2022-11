Un résident de Castlegar derrière le lancement de l’initiative Paddle BC

Une nouvelle coalition visant à promouvoir le canotage à travers la province a été lancée ce mois-ci, grâce aux efforts d’un passionné de canotage de Castlegar.

Andrea Ryman est instructrice de paddleboard et copropriétaire d’Endless Adventure, une entreprise locale de rafting et de kayak. Elle est également directrice du marketing pour Destination Castlegar.

“J’aime tout pagayer, des lacs et des rivières à l’océan, et quand je voyage, mon paddleboard m’accompagne toujours”, déclare Ryman.

« Ayant travaillé dans le tourisme au cours des 15 dernières années, j’ai remarqué que la pêche et le vélo étaient en tête en Colombie-Britannique pour le tourisme d’aventure. Avec la richesse des voies navigables qui traversent la province, la création de Paddle BC semblait être la prochaine étape pour mettre en valeur le terrain de jeu d’aventure de la Colombie-Britannique.

Paddle BC est une initiative de marketing coopératif à but non lucratif entre des associations de canotage et des organisations intersectorielles.

Ryman dit que l’organisation a deux objectifs principaux.

Le premier est de promouvoir la Colombie-Britannique en tant que destination de canotage de classe mondiale qui offre certaines des voies navigables les plus variées et les plus amusantes de la planète.

La seconde consiste à approuver la sécurité du sport avec l’aide d’experts locaux en guidant les pagayeurs vers les personnes, les entreprises et les agences qui garantiront une expérience de pagayage mémorable et sûre.

Paddle BC a un site Web attrayant rempli d’idées d’excursions, de voies navigables recommandées et d’informations axées sur des activités de pagayage spécifiques telles que le rafting, le kayak, le paddleboard, le canoë et la pêche en kayak.

La section Kootenay Rockies du site Web comprend les faits saillants des régions de Castlegar, Golden et Fernie.

L’initiative est soutenue par Destination British Columbia, BC River Outfitters Association, Tourism Kamloops, Cariboo Chilcotin Coast, Tourism Fernie, Fishing BC, Tourism Squamish, Indigenous Tourism BC et Tourism Golden.

Pour plus d’informations sur Paddle BC, visitez paddlebc.ca, contactez Ryman à andrea@paddlebc.ca ou appelez le 250-608-1579.

