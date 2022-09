Un résident de Cary, âgé de 14 ans, attrape un poisson-chat à tête plate de 43 livres sur Fox River – Shaw Local

Kaden Norman savait qu’il n’avait pas affaire à un poisson de taille normale lorsque sa canne a plié à 90 degrés dimanche.

Le résident de Cary, âgé de 14 ans, et son ami Cody Teson se trouvaient sur la jetée de Norman au large de la rivière Fox vers 17 h 45 lorsque sa canne, qui avait été placée dans une chaise, s’est pliée et a commencé à bouger. Norman a attrapé la canne et s’est battu pendant 10 minutes, mais une fois que lui et Teson ont ramené le poisson à terre, ils ont confirmé ce qu’ils soupçonnaient.

Il avait attrapé un poisson-chat à tête plate de 43 livres.

“J’ai eu un sentiment”, a déclaré Norman. « Habituellement, les poissons ne sont pas assez gros pour tirer la chaise. Ma tige s’est pliée à 90 degrés et je savais qu’elle était grosse. Nous avons commencé à paniquer avant de voir le poisson. Nous l’avons vu et c’était une surprise de voir à quel point il était grand.

Kaden Norman et son ami Cody Teson posent avec le poisson-chat.

Norman, un étudiant de première année à l’école secondaire Cary-Grove, pêche depuis 10 ans et a attrapé son plus gros poisson un mois auparavant lorsqu’il a attrapé un 25 livres. Il pêche généralement au large de la jetée de sa famille ou de la jetée de son voisin, mais ne s’attendait pas à attraper un si gros poisson.

Le record de l’Illinois pour le plus gros poisson-chat à tête plate capturé est de 78 livres, établi en 1995 au lac Carlyle.

Norman est ravi de voir ce qu’il trouvera d’autre alors qu’il cherche à trouver un plus gros poisson.

“Cela me motive vraiment”, a déclaré Norman. “Maintenant, je sais qu’il y a un 43, je ne sais vraiment pas quelle pourrait être la limite.”