Un résident de Canton remporte le prix du surintendant scolaire

DOYLESTOWN – Todd Osborn, résident de Canton et directeur des écoles locales de Chippewa, a remporté le prix d’excellence du directeur décerné par la Fondation Martha Holden Jennings, selon un communiqué de presse du district scolaire. Ce prix récompense les directeurs qui font preuve d’un leadership exemplaire et d’un engagement indéfectible envers l’excellence éducative.

En recevant le prix, Osborn a déclaré : « Recevoir cet honneur n’est pas seulement une réussite personnelle, mais aussi un témoignage du dévouement et du travail acharné de toute notre communauté scolaire. Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble et impatient de voir ce que l’avenir nous réserve. »

Ce prix, accompagné d’une subvention de 1 000 $ pour le district, récompense le leadership innovant et les initiatives stratégiques d’Osborn. Il s’agit notamment de la création de postes clés tels que le coordinateur du programme et de programmes éducatifs engageants comme « Todd Talks ». De plus, son introduction du « Needle Mover Award » pour honorer les membres exceptionnels du personnel et la création de « Chipp Time » pour un développement professionnel amélioré ont considérablement propulsé les normes éducatives et l’implication communautaire dans notre district.

Osborn a été officiellement célébré en juillet lors du banquet annuel de remise des prix Jennings.

Cinq Faucons Fairless distingués rejoindront le Hall of Honor

BREWSTER – Le comité du Distinguished Fairless Falcon Award a annoncé la classe 2024 des Distinguished Fairless Falcons.

Les personnes qui seront intronisées au Temple de la renommée sont :

Barry Askren – Enseignant, directeur, directeur des programmes spéciaux et surintendant par intérim des écoles locales de Fairless.

RG Drage – Membre de la promotion 1934 du lycée de Navarre et surintendant des écoles de Plain Local et du comté de Stark, il a contribué à la rédaction de la législation qui a créé l’enseignement technique professionnel dans l’Ohio. Il a travaillé dans l’éducation publique pendant 43 ans.

Scotty Morrison – Membre de la promotion 1946 du lycée Brewster, il fut le premier entraîneur-chef de l’équipe de football des Fairless Falcons en 1960, l’entraîneur de football de l’année du comté de Stark en 1975 et l’entraîneur-chef du match des étoiles Nord-Sud en 1976. Il a été intronisé au Temple de la renommée du football des lycées de l’Ohio.

Ed Whitmore – Membre de la promotion 1970 du lycée Fairless, il a été enseignant, entraîneur et administrateur des écoles locales de Fairless pendant plus de 20 ans. Il a été directeur du lycée Fairless, a été actif au service de la communauté et a été le premier entraîneur en chef de l’équipe de softball féminine de Fairless.

Aaron Melhorn – Membre de la promotion 2007 du lycée Fairless, il a été trois fois champion d’État en cross-country et en athlétisme. Il était un athlète exceptionnel à l’université Malone, où il a été dix fois All-American, champion national et détenteur du record scolaire dans plusieurs épreuves.

Le comité du Distinguished Fairless Falcon Award existe pour récompenser chaque année les personnes Fairless exceptionnelles qui se sont distinguées dans leur vie et/ou dans les domaines choisis après le lycée grâce à des contributions significatives à leur carrière, à leur communauté ou à leurs réalisations personnelles.

Le Hall of Honor récompense les anciens élèves, les professeurs, le personnel, les non-diplômés et les membres de la communauté qui ont fait honneur aux écoles locales de Fairless, pour motiver les jeunes à exceller et pour favoriser la fierté, les bourses d’études, préserver l’esprit sportif et la citoyenneté dans les écoles, la ville et la communauté.

L’Université Walsh nomme un nouveau directeur du ministère du campus

NORTH CANTON – L’Université Walsh a nommé Claire Corridoni au poste de directrice du ministère du campus. Corridoni a obtenu un baccalauréat en sciences de l’éducation de Walsh en 2018 en tant que boursière Blouin. Depuis l’obtention de son diplôme, elle a occupé divers postes dans plusieurs paroisses et diocèses, selon un communiqué de presse. Elle a travaillé avec NET Ministries aux États-Unis et en Écosse, dirigeant des équipes de jeunes adultes dans le ministère de la retraite et du discipulat. La formation de Corridoni comprend une certification en direction spirituelle de la Divine Mercy University et une formation supplémentaire en théologie du corps.

Dans son nouveau rôle, Corridoni sera chargée de répondre aux besoins spirituels de la communauté de l’Université Walsh.

Bourses d’études disponibles

L’Institut de gestion des matières dangereuses a créé 32 000 $ de bourses d’études universitaires, réparties à parts égales entre 16 000 $ pour les étudiants inscrits à des études de premier ou de deuxième cycle dans des écoles agréées et qui sont également des gestionnaires certifiés des matières dangereuses, et 16 000 $ pour les étudiants inscrits à des études de premier ou de deuxième cycle dans des écoles agréées et qui sont également des gestionnaires associés de la sécurité et de la santé.

L’IHMM a nommé cette bourse la bourse commémorative Dr. John H. Frick IHMM en l’honneur de l’un des principaux fondateurs de l’IHMM, décédé en 2023.

La date limite de dépôt des candidatures est le 18 octobre. Pour plus d’informations sur les conditions d’éligibilité aux bourses, le processus de candidature ou pour postuler, visitez ihmm.org/scholarship/. Pour toute autre question, envoyez un e-mail à info@ihmm.org.

Les athlètes de l’Université Walsh seront équipés exclusivement de vêtements Nike

NORTH CANTON – Le département des sports de l’université Walsh a conclu un nouvel accord de licence avec Nike et BSN Sports, premier fabricant et distributeur national d’articles et de vêtements de sport et division de Varsity Brands. Ce partenariat fera de BSN Sports le fournisseur exclusif de vêtements, de chaussures et d’équipements pour tous les programmes sportifs de Walsh. De plus, Walsh Athletics lancera une boutique en ligne disponible toute l’année.

Le programme de soins infirmiers du Collège Aultman se classe parmi les 10 meilleurs de l’Ohio

CANTON – Le site Internet de défense des droits des infirmières RNcareers.org a désigné Aultman College comme l’un des meilleurs programmes de soins infirmiers de l’Ohio pour son programme de baccalauréat en sciences infirmières. L’établissement s’est classé sixième dans l’Ohio. Les classements sont basés sur plusieurs facteurs, tels que les frais de scolarité, l’excellence académique, la satisfaction des étudiants, les résultats professionnels et la réputation de l’école.

Aultman College Aultman College est le seul collège affilié au système de santé du nord-est de l’Ohio et possède le programme de formation en soins infirmiers le plus ancien du nord-est de l’Ohio.

