Un résident de Campton Hills obtient une note parfaite au test ACT – Shaw Local

Un résident de Campton Hills a obtenu un score parfait à son test ACT.

Selon un communiqué de presse du lycée St. Francis à Wheaton, Sam Andrzejewski, 17 ans, de Campton Hills, a obtenu un 36 sur son ACT. Sam est un senior à l’école.

Sam a déclaré dans le communiqué de presse qu’il avait passé des tests pratiques en ligne et qu’il était inscrit à plusieurs cours de spécialisation.

« Tous les cours de St. Francis m’ont beaucoup aidé, dit-il. “Je savais déjà presque tout sur le test, donc je n’ai pas eu à étudier autant que je l’aurais fait.”

Selon le communiqué, en 2021, seulement 0,3% de tous les candidats à l’ACT ont obtenu un score parfait. Le frère de Sam, John Andrzejewski, diplômé de St. Francis en 2021, a également obtenu un score parfait.

Le jour du test, Sam a déclaré qu’il se sentait bien préparé et motivé.

“J’ai pris un café et je me suis préparé mentalement”, a-t-il déclaré. “Quand je suis sorti, j’étais à peu près sûr d’avoir obtenu un 36. Je ne pouvais pas penser à une question à laquelle je me serais trompé.”

Sam a quelques écoles en tête pour l’université, à savoir l’Université de Georgetown, où son frère John est maintenant étudiant en deuxième année, l’Université de Chicago et l’Université de Washington à St. Louis. Il envisage de se spécialiser en économie et a pour objectif à long terme de devenir PDG d’une entreprise ou de créer sa propre entreprise, indique le communiqué.

Au cours des cinq dernières années, St. Francis a eu cinq étudiants qui ont obtenu un score ACT parfait, un Superscore ACT parfait et un score SAT parfait.