Un résident canadien bloqué à l’étranger après le vol de ses documents de voyage

Bloquée dans un pays étranger pendant deux mois, Ekaterina Usmanova avoue avoir « pleuré toutes les larmes [she] pourrait crier.

En août, la résidente permanente du Canada est retournée en Russie pour la première fois en près de trois ans pour rendre visite à sa famille. Comme tant d’autres qui n’ont pas pu se rendre visite alors qu’ils se trouvaient de part et d’autre du globe, la pandémie de COVID-19 les avait séparés

Lors de son voyage de retour à Toronto, la jeune femme de 26 ans a fait escale à Istanbul, en Turquie. C’est là que son voyage a pris un énorme détour lorsque son portefeuille de voyage et sa carte de résident permanent (RP) du Canada ont été volés.

Alors que la panique commençait à s’installer, elle se souvient avoir pensé : « Je viens de perdre toute ma vie ; je viens de perdre tout ce pour quoi j’ai travaillé.

Elle dit que les angles morts avec les caméras de sécurité à l’aéroport signifiaient que les agents ne pouvaient pas voir le coupable derrière le vol éhonté.

Seule dans un pays qu’elle n’avait jamais visité auparavant, Usmanova a déposé un rapport de police, puis s’est rendue au consulat canadien à Istanbul pour essayer de remplacer sa carte de RP. Elle n’a même pas été autorisée à entrer dans le bureau et s’est vu refuser l’accès parce qu’elle n’est qu’une résidente permanente, pas une citoyenne à part entière.

Sa prochaine étape a été de déposer des documents auprès de l’ambassade du Canada dans la capitale turque d’Ankara. c’était il y a deux mois.

Usmanova a contacté Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à plusieurs reprises. Exaspérée, elle raconte à CTV National News : “Il a été vraiment difficile de joindre quelqu’un d’humain, d’obtenir une correspondance humaine.”

Presque vaincue, elle admet : « J’ai épuisé toutes mes émotions tout au long de ce voyage vraiment stressant.

Ekaterina Usmanova. (Avec l’aimable autorisation d’Ekaterina Usmanova)

Il y a huit ans, Usmanova a déménagé seule à Vancouver alors qu’elle était adolescente pour fréquenter l’université. Il y a trois ans, elle a décidé de déménager à Toronto pour continuer à construire sa vie et commencer sa carrière professionnelle en tant que responsable marketing et photographe professionnelle.

Elle admet : « Je n’ai pas de maison ailleurs qu’au Canada, car pendant la majeure partie de ma vie d’adulte, c’est là que j’ai vécu.

Voyageant avec des papiers canadiens en tant que résidente permanente, elle pensait que sa situation d’urgence en tant que jeune femme coincée dans un pays étranger accélérerait les démarches des autorités canadiennes. Cela n’a pas été son expérience.

“Je pensais qu’il me faudrait environ deux, maximum quatre semaines pour mettre mes affaires en ordre et revenir. Je n’avais absolument aucune idée que cela se serait passé de cette façon.

Elle ajoute que le manque d’action du gouvernement “ajoute définitivement une énorme goutte amère dans mon verre de larmes à ce stade”.

Usmanova a déclaré qu’elle avait dû déménager 15 fois sur une période de 58 jours en Turquie. Elle a été forcée de quitter le pays et de retourner en Russie, où elle attend maintenant de savoir quand elle pourra rentrer au Canada.

La semaine dernière, elle a dit avoir reçu un message de son employeur à Toronto.

“Malheureusement, mon entreprise a dû mettre fin à mon poste après deux mois d’incertitude”, dit-elle.

Usmanova ne sait pas comment elle couvrira le loyer de son condo à Toronto, où elle soutient financièrement sa jeune sœur qui est à l’université et vit avec elle.

Affichant un visage courageux, elle dit : « Je ne veux pas avoir de pensées négatives. Je suis un grand combattant. Je ne veux pas penser que nous pourrions perdre notre appartement.

Assise dans leur condo partagé à Toronto, sa sœur cadette, Sofia Usmanova, lit les notes autocollantes sur le réfrigérateur que les deux écrivaient et se laissaient l’une à l’autre.

L’une des notes préférées de Sofia se lit comme suit : “Merci pour votre amour inconditionnel.”

La jeune femme de 20 ans dit qu’elle a appelé Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada plusieurs fois par jour pendant des semaines, mais qu’elle reçoit toujours le même message automatisé frustrant : « Nous recevons un volume élevé d’appels, veuillez rappeler plus tard. »

Sofia Usmanova et Ekaterina Usmanova. (Avec l’aimable autorisation d’Ekaterina Usmanova)

Lorsqu’on lui a demandé si elle croyait que le gouvernement canadien gérait la situation de sa sœur avec l’urgence qu’elle juge nécessaire, elle a répondu catégoriquement : « non, vous n’avez pas l’impression d’être appréciée ou que cette affaire est importante pour le gouvernement canadien. .”

Réfléchissant à son expérience en essayant de joindre un agent d’immigration canadien pour obtenir de l’aide, la jeune Usmanova partage que “ce n’est pas seulement à propos d’elle, c’est à propos du système d’immigration, tout le système ne fonctionne pas correctement”.

Le Canada prévoit accueillir près de 1,5 million de nouveaux résidents permanents au cours des trois prochaines années, en partie pour combler des pénuries d’emplois cruciales dans de multiples secteurs. Cependant, un avocat spécialiste de l’immigration croit que le système canadien est chaotique et que les lacunes doivent être corrigées immédiatement.

“Le statu quo n’est pas acceptable, vous avez déjà d’énormes arriérés, vous avez d’énormes retards et pourtant vous voulez augmenter l’immigration simultanément”, a déclaré l’avocat Matthew Jeffery à CTV National News.

«Le gouvernement doit consacrer davantage de ressources au ministère de l’Immigration pour s’assurer que le personnel est là pour traiter les demandes en temps opportun.»

CTV National News a contacté Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à propos du cas d’Usmanova à plusieurs reprises cette semaine. Cependant, ils n’ont pas été en mesure de fournir une mise à jour avant notre date limite.

Un jour après s’être entretenue avec CTV National News, Ekaterina Usmanova a reçu un courriel du bureau du ministre de l’Immigration disant : « Soyez assuré que tous les efforts sont faits pour traiter les demandes reçues de la manière la plus efficace et efficiente. Cependant, en raison de COVID-19, toutes les demandes existantes et nouvelles continueront d’être traitées, mais peuvent subir des retards.

“Je ne pense pas que (l’e-mail) puisse à distance être considéré comme satisfaisant”, déclare Usmanova.

Elle veut retourner chez elle et retrouver la vie qu’elle a travaillé si fort à créer au Canada.

Elle partage ce message avec tous ceux qui lisent son histoire, y compris le gouvernement canadien : « J’essaie de reprendre ma vie au Canada, je veux retourner chez ma sœur pour prendre soin d’elle, je veux retourner au vie que je construis depuis huit ans et ma maison à Toronto. S’il vous plaît, je veux rentrer à la maison.

Usmanova a été laissée dans les limbes de l’immigration, incapable de rentrer au Canada pendant 71 jours et plus.