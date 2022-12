Un résident algonquin de 57 ans compte 2,7 millions de followers sur TikTok ? Vous plaisantez j’espère? – Section locale de Shaw

Il y a deux ans, Darryl Postelnick avait à peine entendu parler de TikTok.

Aujourd’hui, le résident algonquin de 57 ans compte 2,7 millions d’abonnés sur la plateforme de médias sociaux grâce à son Compte et vidéos “Cooking with Darryl”.

Vous plaisantez j’espère?

Empruntant sa phrase de marque – “RU Kidding me” est littéralement une marque de Postelnick – l’ascension vers la superstar de TikTok n’est rien de moins que stupéfiante. En plus d’attirer un public international, Postelnick a également fait des apparitions dans le Kelly Clarkson Show, le Today Show et d’autres programmes de télévision locaux et nationaux.

“Cela a juste explosé en quelque chose de plus grand que ce à quoi je m’attendais”, a-t-il déclaré.

Et c’est son deuxième travail.

Dirigeant d’entreprise de longue date chez Disney, Microsoft et ailleurs, Postelnick est maintenant consultant et vice-président senior pour Opia Limited, basée à Londres. Lorsqu’il termine ses réunions matinales avec ses collègues étrangers, il est temps de sortir vidéos de lui faisant tout, des smashburgers au macaroni au fromage épicé.

L’approche terre-à-terre de Postelnick a touché une corde sensible malgré le fait qu’une grande partie de la foule de TikTok ait la moitié de son âge et plus jeune. La renommée a conduit à des contrats d’approbation, à une reconnaissance presque partout où il va et à un nouveau chapitre de sa vie.

“Je n’étais pas sur Facebook, Instagram, quoi que ce soit d’autre que LinkedIn”, a-t-il déclaré. “Maintenant, tout a changé.”

Piment viral

Tout a commencé en 2020 lorsqu’un ami a présenté à Postelnick des vidéos amusantes sur TikTok. Ils étaient suffisamment drôles pour qu’il décide de créer son propre compte.

Sa fille Lindsey, alors âgée de 13 ans, a remarqué le compte de son père et lui a demandé de créer avec lui une vidéo sur sa passion pour la cuisine. Initialement réticent, Postelnick a accepté un tournage de lui faisant sauter du brocoli au bœuf tant que Lindsey s’occupait du tournage, du montage et de la publication.

Lindsey Postelnick, 15 ans, à gauche, a persuadé son père, Darryl, de commencer à faire des vidéos TikTok. Deux ans plus tard, il compte 2,7 millions de followers. (John Stark)

La vidéo a reçu des vues à un chiffre, principalement des amis de Lindsey.

Le duo a filmé à nouveau quelques jours plus tard, cette fois de Postelnick faisant du chili sans haricot. Par la suite, sans y penser, il est allé chez un voisin pour regarder un match des Bears de Chicago.

Lindsey lui a envoyé un texto indiquant que la vidéo avait atteint 1 000 vues après seulement quelques minutes. Bientôt, il a atteint 10 000, puis 20 000, puis de plus en plus dans un moment vraiment viral.

Les enfants jumeaux de Postelnick à l’Arizona State University, David et Lexi, l’ont contacté pour lui dire que leurs amis avaient trouvé la vidéo sur TikTok. Il a finalement recueilli 4,4 millions de vues.

“J’ai filmé le chili parce que c’est ce que ma famille aime”, a déclaré Postelnick. « La réaction a été tout simplement incroyable. Certaines personnes l’ont détesté. Certaines personnes ont pensé que c’était drôle. Mais tout le monde a commencé à regarder.

“Au moment où je suis rentré chez moi trois heures plus tard, il était déjà à 1,5 million”, a-t-il déclaré.

En quelques mois, le one-off est devenu une nouvelle opportunité commerciale. Entre le fait de retourner et de tambouriner ses spatules, la bière et le vin à boire, les erreurs loufoques et les apparitions d’amis et de sa famille, Postelnick a trouvé un public.

Le stagiaire Jake Konieczka, étudiant au North Central College de Naperville, enregistre Darryl Postelnick alors qu’il réalise une vidéo de cuisine sur les réseaux sociaux dans sa cuisine algonquine. (John Stark)

Combien d’audience? Une vidéo d’une minute de lui faisant du riz frit aux crevettes a été vue 32,9 millions de fois.

Son approbation “tu plaisantes avec moi” a déclenché la marque et une aubaine de merchandising. Des entreprises de l’alimentation, de la cuisine et de l’habillement ont fait appel à lui pour présenter leurs produits. Il a actuellement des accords avec Walmart, Bacon Up et Rhoback activewear avec plus de partenariats en vue.

Postelnick n’aurait jamais imaginé avoir quelque chose en commun avec les Kardashian, mais tout à coup, il est devenu un influenceur avec sa propre gamme de produits chez cuisineavecdarryl.com. Il a même une bière RU Kidding Me IPA par l’intermédiaire de la Saugatuck Brewing Company.

“C’est plutôt cool d’avoir sa propre bière”, a-t-il déclaré. “C’est définitivement quelque chose auquel je ne m’attendais pas.”

Lexington à Londres

Partout où il va, semble-t-il, Postelnick est accueilli avec le même commentaire : vous êtes le gars de TikTok !

“Chaque jour”, a-t-il déclaré. “Je mets juste mon chapeau et mes sweats, et j’ai toujours tous ces gens qui viennent me voir pour des selfies.”

Lors d’un voyage de talonnage à l’Université du Kentucky à Lexington, lui et sa femme, Karen, ne pouvaient même pas s’asseoir dans un bar à cause de la file de personnes voulant prendre des photos avec Postelnick. Des réactions similaires l’ont accueilli lors d’une visite à Las Vegas.

Être connu au bar local est une chose, mais il savait qu’il était dans des eaux inconnues lorsque les gens l’ont reconnu lors d’un voyage d’affaires à Londres.

Il apprécie toujours la balade, mais chaque jour apporte la pression de maintenir l’audience et de satisfaire un nombre croissant de sponsors. Les délais sont loin d’être aussi menaçants que dans le monde de l’entreprise, mais il reste encore beaucoup à faire avec tous les éléments non glamour de la gestion d’une entreprise.

Parce que Lindsey est occupée par des activités en deuxième année à Jacobs High School, Postelnick a embauché des stagiaires pour l’aider à assumer toutes les responsabilités. Des centaines de vidéos plus tard, il a parfois du mal à trouver des idées de recettes et s’appuie sur des amis pour des plats préparés pour sa signature.

Il ne sait pas combien de temps il continuera, mais Postelnick taquine déjà les projets futurs avec ses vidéos. Selon Postelnick, de vrais trucs “RU Kidding Me” sont à l’horizon.

Et tant que les gens regarderont, il continuera à cuisiner.

“Si ça disparaissait demain, je serais d’accord avec ça”, a déclaré Postelnick. “Mais pour l’instant, c’est super.”

