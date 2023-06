Un réservoir endommagé peut encore fournir de l’eau à une grande centrale nucléaire ukrainienne – AIEA

L’eau du réservoir d’un barrage ukrainien rompu est toujours pompée vers la centrale nucléaire de Zaporizhzhia pour refroidir les réacteurs et d’autres zones.

L’eau du réservoir d’un barrage ukrainien rompu est toujours pompée vers la centrale nucléaire de Zaporizhzhia pour refroidir les réacteurs et d’autres zones, bien que les niveaux soient à des valeurs que l’on pensait auparavant rendre cela impossible, a déclaré jeudi l’organisme de surveillance atomique de l’ONU.

L’usine, occupée par la Russie depuis les premiers jours de son invasion l’an dernier, peut se rabattre sur d’autres sources d’eau lorsque l’eau du réservoir n’est plus disponible.

Ceux-ci comprennent un grand bassin de refroidissement au-dessus du réservoir avec plusieurs mois d’eau, a déclaré l’Agence internationale de l’énergie atomique.

« Dans ces circonstances difficiles et exigeantes, cela donne un peu plus de temps avant de passer éventuellement à d’autres sources d’approvisionnement en eau, y compris le grand bassin de refroidissement à côté de l’usine », a déclaré le chef de l’AIEA, Rafael Grossi, dans un communiqué.

Il a répété les avertissements précédents selon lesquels la situation sécuritaire autour de l’installation de Zaporizhzhia « reste très précaire et potentiellement dangereuse ».

La destruction du barrage hydroélectrique de Kakhovka, également sous contrôle russe depuis les premiers jours de l’invasion, a inondé des villes en aval, forcé des milliers de personnes à quitter leurs maisons et provoqué d’importantes difficultés environnementales.

La Russie et l’Ukraine s’accusent depuis plus d’un an de bombardement et de mise en danger de la sécurité de l’usine de Zaporizhzhia. Chaque partie a également blâmé l’autre pour la rupture du barrage de Kakhovka.

Grossi doit visiter l’usine de Zaporizhzhia la semaine prochaine – sa troisième visite dans l’usine depuis l’invasion russe en février 2022.