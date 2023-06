Un réservoir de propane prend feu dans une tente de restauration des Chevaliers de Colomb lors des Journées suédoises à Genève – Shaw Local

GENÈVE – Une conduite de gaz cassée sur un réservoir de propane a pris feu dans une tente de restauration lors du festival des Journées suédoises de Genève – mais un volontaire à la réflexion rapide l’a éteint avec un extincteur, a déclaré le chef des pompiers de Genève Michael Antenore.

Les bénévoles de la tente de restauration des Chevaliers de Colomb à l’angle sud-est des rues Third et Campbell vendaient leurs cuisses de maïs et de dinde rôties habituelles le 21 juin, le premier jour du festival, lorsque l’incendie s’est déclaré, vers 14 h 30.

« La conduite de gaz s’est cassée sur la bouteille de gaz propane et elle a attrapé une source d’inflammation », a déclaré Antenore. « C’était un tuyau qui a échoué en raison de l’âge. »

Ce n’étaient pas les plus petits réservoirs de propane que les gens ramassent à l’épicerie, mais de grands réservoirs commerciaux, a déclaré Antenore.

Un bref incendie s’est déclaré dans la zone de cuisson de la tente des Chevaliers de Colomb à Third Street et Campbell le premier jour du Festival des Journées suédoises 2023, le mercredi 21 juin 2023. Personne n’a été blessé. (Sandy Bressner – [email protected])

« Ce raccord de tuyau est tombé en panne et est tombé, le gaz soufflait et il a attrapé une flamme ou une source de chaleur », a déclaré Antenore. « Alors nous avons eu un peu d’excitation. »

Un volontaire, dont il ne connaît pas le nom, a utilisé un extincteur, de sorte que le feu était éteint au moment où les pompiers sont arrivés, et personne n’a été blessé, a-t-il dit.

« Cela a endommagé une partie de la tente au-dessus du stand et quelques pièces d’équipement », a déclaré Antenore à propos de l’incendie. « Mais ils étaient de retour dans les affaires après le nettoyage. »

Mais pas entièrement : alors que les Chevaliers revenaient à vendre des cuisses de dinde, des gosses et du maïs rôti, le feu a fait griller la friteuse, de sorte qu’ils ne pouvaient pas faire de frites ou faire frire du fromage en grains.

« Ils ont fait de leur mieux pour en trouver un de rechange, mais n’ont pas pu », a déclaré Antenore.

Le Grand Chevalier du Conseil 2191 des Chevaliers de Colomb n’a pas renvoyé de courriels sollicitant des commentaires sur l’incendie et le réservoir de propane.