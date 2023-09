Un réseau d’espionnage occidental a donné au Canada des informations sur l’accusation de meurtre en Inde – ambassadeur américain

L’envoyé américain David Cohen a laissé entendre que les États-Unis pourraient être à l’origine des allégations dramatiques de Justin Trudeau.

L’alliance de renseignement « Five Eyes » a fourni au Canada les informations nécessaires pour accuser le gouvernement indien du meurtre d’un éminent séparatiste sikh, a déclaré vendredi l’ambassadeur américain au Canada, David Cohen.

« Il y a eu un partage de renseignements entre les partenaires de Five Eyes qui a aidé le Canada à faire les déclarations faites par le premier ministre » Cohen a déclaré à CTV News. Les « Cinq Yeux » font référence à l’alliance de partage de renseignements comprenant l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis.

La semaine dernière, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré au Parlement canadien que son gouvernement enquêtait sur « allégations crédibles » que des agents de l’État indien étaient à l’origine du meurtre de Hardeep Singh Nijjar en Colombie-Britannique en juin.

Nijar, qui a plaidé pour la création d’une patrie sikh distincte dans l’État du Pendjab, au nord de l’Inde, figurait sur la liste des personnes recherchées par l’Inde depuis 2020. Cependant, New Delhi a nié les allégations de Trudeau, le ministère indien des Affaires étrangères les qualifiant de « absurde et [politically] motivé. »

Avant l’interview de Cohen, CTV a rapporté que les renseignements derrière l’accusation de Trudeau pourraient avoir été fournis par un membre anonyme des Five Eyes. Cependant, le site d’information canadien a attribué cette affirmation à des sources anonymes.

Cohen n’a pas fourni beaucoup plus d’informations, mais a laissé entendre que les États-Unis pourraient être la source des renseignements.

« Je n’ai pas l’habitude de commenter les conversations diplomatiques privées », Cohen a déclaré à CTV. « Il y a eu beaucoup de communications entre le Canada et les États-Unis à ce sujet, et je pense que c’est tout ce qui me convient. »

Publiquement, les responsables américains ont réagi avec prudence aux affirmations de Trudeau. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré mercredi que les États-Unis « profondément concerné » sur les allégations. Il a ajouté que « Les faits doivent mener les enquêteurs là où ils le peuvent. » Kirby a également fait remarquer que « Notre relation avec l’Inde reste d’une importance vitale non seulement pour la région de l’Asie du Sud mais bien sûr pour l’Indo-Pacifique. »

L’alliance Five Eyes facilite principalement le partage de renseignements d’origine électromagnétique ou d’informations obtenues grâce aux écoutes téléphoniques, à la surveillance en ligne, ainsi qu’à la capture et au décryptage de communications secrètes. Toutefois, les cinq pays coopèrent également de manière informelle dans les domaines du renseignement humain et de défense.

Cohen n’a pas précisé si le renseignement électromagnétique avait été utilisé pour étayer les accusations de Trudeau. Cependant, un reportage diffusé plus tôt cette semaine par la chaîne de télévision publique canadienne CBC suggérait que des espions canadiens avaient passé plusieurs mois, depuis le meurtre de Nijar, à mettre sur écoute les communications des diplomates indiens.

Alors que les relations entre l’Inde et le Canada étaient déjà tendues en raison des affirmations de New Delhi selon lesquelles Ottawa ne prenait pas au sérieux la menace du séparatisme sikh, les allégations de Trudeau ont eu des retombées diplomatiques importantes. L’Inde et le Canada ont expulsé leurs diplomates respectifs et l’Inde a annoncé jeudi qu’elle cesserait de traiter les visas pour les citoyens canadiens.