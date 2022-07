Un réseau d’espionnage israélien dévoilé – rapports

Les agents présumés étaient en contact direct avec le Mossad, selon le ministère iranien des Renseignements

Le ministère iranien du Renseignement a affirmé samedi avoir arrêté “un réseau d’agents” d’Israël qui auraient préparé “opérations de sabotage et de terrorisme”. Les arrestations ont été annoncées quelques heures après qu’Israël a déclaré que ses propres agents avaient interrogé un responsable militaire iranien sur le territoire iranien.

Les espions présumés “étaient en contact avec des agents de l’organisation terroriste espion Mossad”, L’agence de presse iranienne Tasnim a rapporté, faisant référence à l’agence de renseignement nationale d’Israël. Les agents seraient entrés dans le pays depuis la région du Kurdistan et auraient été trouvés en possession de matériel de communication et d’explosifs.

Les Israéliens auraient collaboré avec l’Organisation des Moudjahidine du peuple d’Iran, un groupe militant qui s’oppose au régime de l’ayatollah Ali Khamenei.

Le bureau du Premier ministre israélien, qui supervise le Mossad, a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par le Jerusalem Post.

Alors que les responsables israéliens sont restés silencieux sur les arrestations présumées, ils ont revendiqué leur propre victoire en matière d’espionnage. Plus tôt samedi, Internationale iranienne ont rapporté que des agents du Mossad travaillant en Iran avaient réussi à interroger un haut responsable du Corps des gardiens de la révolution islamique. Des séquences vidéo prétendument de l’interrogatoire ont montré le responsable militaire avouant le transfert d’armes vers la Syrie, l’Irak, le Liban et le Yémen.

Iran International est une chaîne de télévision saoudienne et est très critique à l’égard du gouvernement iranien. Le réseau a rapporté qu’un interrogatoire similaire avait eu lieu en juin, mais les médias d’État iraniens ont imputé l’enlèvement et l’interrogatoire à des Iraniens anonymes plutôt qu’à des Israéliens.

L’Iran et Israël s’accusent régulièrement d’espionnage, et les deux nations prétendent souvent avoir capturé les espions de l’autre. Si l’on en croit ces rapports, les agences de renseignement iraniennes et israéliennes ont considérablement compromis la sécurité de l’autre.

L’Iran a affirmé en juin avoir capturé trois agents du Mossad “chargé de l’assassinat de scientifiques nucléaires”, tandis qu’Israël a déclaré en janvier qu’il avait démantelé un réseau d’espionnage iranien à prédominance féminine qui recueillait des informations préjudiciables sur des politiciens israéliens, ainsi que des photographies de bases militaires et du quartier général du Mossad.