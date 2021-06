Un réseau de télévision australien appartenant aux États-Unis tente de récolter de l’argent publicitaire en utilisant un discours de «justice sociale» et des téléspectateurs «progressistes» – rapports

Dans une présentation virtuelle jeudi, le réseau a vanté son « capacité à influencer la culture » et « public socialement progressiste » comme des qualités qui le séparaient de ses concurrents. Les dirigeants ont également parlé de l’accent mis sur « intégrité » et le besoin de « orienté vers un but » programmation.

« Comment pouvons-nous mieux promouvoir et utiliser la justice sociale, l’égalité et l’inclusion ? Comment pouvons-nous représenter tous les Australiens et leurs histoires ? Comment pouvons-nous élever la conversation et ne pas baisser la barre ? » a déclaré Rod Prosser, un cadre de ViacomCBS, la société mère du réseau basée aux États-Unis.

Notant que ceux-ci étaient « questions d’intégrité », Prosser a déclaré que la mesure déterminante aujourd’hui pour évaluer les sociétés de médias et les éditeurs était de savoir s’ils sont « faire tout leur possible pour s’aligner sur les valeurs » important pour des consommateurs de plus en plus exigeants.

Il a ajouté que les marques devraient détenir les sociétés de médias « compter aussi fortement » comme leur « audience la plus progressive, la plus active, la plus active socialement et la plus nombreuse de fans » fait, soulevant le spectre de l’indignation des médias sociaux et de la réaction contre les marques qui s’alignent sur le mauvais type de partenaire média.

Les présentateurs ont continué à insister sur le jeune public du réseau – soi-disant le « le marché le plus insaisissable… et le plus prisé » – en liant cette audience aux valeurs sociales. Ils ont mis en garde contre le risque pour la réputation et les résultats d’une marque si elle ignorait ces valeurs.

Notant que l’audience du réseau « pense plus jeune » et était « ouvert aux nouveaux produits… et aux nouvelles idées », sa directrice nationale des ventes, Lisa Squillace, a déclaré qu’ils n’avaient pas « Ayez les téléspectateurs rouillés avec des mentalités et des habitudes fixes qui ne peuvent pas être brisées. »

Cependant, les concurrents du réseau – qui comprennent les chaînes gratuites « Network Nine » et « Network Seven » – ont déclaré que la présentation montrait qu’il était « absolument agrippé à des pailles. »

Prétendre que le réseau 10 s’est réveillé « ça a l’air désespéré », James Warburton, directeur général de Seven West Media, a déclaré à l’Australian Financial Review que « trois millions de personnes regardent les journaux télévisés Seven et Nine chaque soir. »

« Cette [figure] éclipse absolument tout ce qu’ils [Network 10] fais. Ils programment 90 minutes par jour, ils ne sont pas pertinents en fin de semaine. Leur plus grande franchise [MasterChef Australia] juste réduit de moitié », dit Warburton.

L’évolution du réseau vers le « réveil » est conforme aux tendances récentes de ViacomCBS, qui a signé en avril un accord avec la fondatrice et militante du mouvement #MeToo, Tarana Burke, pour développer des histoires qui « embrassez la complexité et mettez en évidence les voix sous-représentées ».

« Créer un espace pour de nouveaux récits a toujours fait partie intégrante du travail de changement culturel » Burke avait déclaré à l’époque, ajoutant que le partenariat aiderait « créer de nouveaux publics pour de nouvelles voix ».

Cette décision fait suite à la signature en juillet 2020 d’un accord pluriannuel entre les studios de télévision CBS et le groupe de défense des droits civiques National Association for the Advancement of Colored People (NAACP). Également ce mois-là, le réseau a annoncé une poussée de la diversité, exigeant qu’au moins un quart des développements de scripts à venir soient alloués à des projets de Black, Indigenous and People of Color (BIPOC).

CBS s’est associé à la @NAACP d’élargir l’éventail des voix en développant sa programmation. L’initiative comprend du contenu scénarisé, non scénarisé et documentaire pour les plateformes linéaires et de streaming de CBS Television Studios. En savoir plus via @Date limite. https://t.co/JvVQ6uoYEK — ViacomCBS (@ViacomCBS) 21 juillet 2020

Après des mois de volatilité des actions, les cours des actions ont presque diminué de moitié ce mois-ci. Cependant, un certain nombre de consommateurs ont pointé du doigt la décision de l’entreprise de « sacrifice » contenu à la « Autel de l’éveil » comme la raison de ses problèmes financiers.

ViacomCBS a sacrifié Star Trek et The Twilight Zone sur l’autel de l’éveil, et maintenant leur valeur boursière a chuté de 50 % au cours de la semaine dernière. L’échec de CBS All Access et de ViacomCBS en est une preuve supplémentaire : réveillez-vous, allez CASSÉ ! 🤣 #viacomcbs#Star Trek#échouerhttps://t.co/kLwuUEngxppic.twitter.com/UIlcJWdRnI – Doomcock (@doomcock) 28 mars 2021

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!