Un réseau de faux jeux vidéo rétro d’une valeur de 50 millions d’euros démantelé en Italie

Les nouvelles versions de jeux vidéo et de consoles de jeu lancées il y a plusieurs décennies ont récemment gagné en popularité et atteignent des prix élevés, dans le cadre d’une tendance culturelle connue sous le nom de « rétrogaming ».

Les consoles piratées étaient des imitations des appareils emblématiques produits par Nintendo, Sega et Atari et ne répondaient pas à des normes de sécurité strictes.

Parmi les jeux contrefaits figuraient des titres populaires des années 1980 et 1990, notamment Mario Bros., Street Fighter et Star Wars.

Environ 12.000 consoles contenant plus de 47 millions de jeux vidéo piratés ont été saisies par la police, a déclaré à l’AFP Alessandro Langella, chef de l’unité de lutte contre la criminalité économique de la police financière de Turin.

La valeur du butin est estimée à 47,5 millions d’euros, a déclaré M. Langella, un chiffre qui comprend la valeur des consoles et des centaines de licences pour les programmes piratés.

Ils provenaient « tous de Chine » et étaient importés pour être vendus dans des magasins spécialisés ou en ligne, a précisé M. Langella.

Tous les appareils étaient équipés de batteries et de circuits électriques non certifiés et ne répondaient pas aux normes techniques et de sécurité de l’UE.

Les jeux saisis ont été détruits.

Neuf ressortissants italiens ont été arrêtés et accusés de commerce de produits contrefaits.

S’ils sont reconnus coupables, ils risquent jusqu’à huit ans de prison.

Sur TikTok, #retrogaming a accumulé plus de 170 millions de publications.

Le phénomène «connaît une phase de forte popularité et d’expansion commerciale», a déclaré M. Langella.

Les jeux anciens et les consoles d’occasion sont très demandés, avec une console Super Nintendo fonctionnelle avec des jeux en vente en ligne entre 100 £ (131 $) et 275 £ selon l’état.

En 2021, une copie scellée du jeu vidéo Super Mario 64 vendue aux enchères pour plus de 1,5 million de dollars, Battre des records.