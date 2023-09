Un réseau de droite a-t-il interviewé un faux Trump IA ?

Avec la prolifération de l’IA générative, nous sommes arrivés au point où la technologie a contribué à aggraver le sentiment de méfiance à l’égard des médias et de la politique qui a explosé au cours des quatre années de présidence de Donald Trump. Personne n’est à l’abri de faux soupçons, pas même Trump lui-même.

Jeudi, l’ancien commentateur de Fox News et éminent partisan de Trump, John Solomon, et la co-animatrice Amanda Head vanté une « interview exclusive » de l’ancien président sur le réseau de droite Real America’s Voice. Le dialogue s’est déroulé au téléphone et, pendant 17 minutes, Trump apparent a évoqué sans cesse ses griefs habituels contre les démocrates et ses partisans. actes d’accusation pour avoir tenté d’annuler les élections de 2020.

Les utilisateurs consultant le contenu du site de média de droite Rumble n’ont pas tardé à souligner diverses irrégularités dans le discours de Trump. Dans un extrait de l’interview publié sur le compte Twitter Real America’s Voice, ce prétendu Trump a parlé à un ton plus aigu que d’habitude. Il y a eu d’autres problèmes audio où l’ancien président semblait couper ou gazouiller lorsqu’il prononçait des mots comme « Ukraine ». Certains membres éminents de la politique conservatrice, comme le directeur de la communication du parti de droite PAC Never Back Down, Matt Wolking, a écrit: « Cela ne ressemble pas à Donald Trump. »

La bête quotidienne a repris les irrégularités audio et les complots des commentateurs dans un article publié vendredi. Solomon a affirmé au Daily Beast qu’il s’agissait d’un véritable Trump, en chair et en os, à l’autre bout du fil. L’expert d’extrême droite a déclaré qu’il avait organisé l’entretien avec l’équipe de Trump et que ceux-ci avaient appelé à un numéro convenu à l’avance.

Le Daily Beast lui-même s’est retrouvé pris dans la galerie des glaces entourant le son nasillard et maladroit de Trump. Le média a d’abord affirmé avoir parlé à Robert Sigg, le propriétaire de Performance One Media, la société mère de Real America’s Voice. Sigg aurait dit que Trump ressemblait à « ChatGOP » et que le réseau lance une enquête interne. Mais plus tard, la Bête a mis à jour l’histoire en disant qu’un journaliste avait envoyé un SMS à un numéro ayant appartenu à Sigg selon les archives publiques, et le réseau a ensuite contacté la publication pour les informer qu’ils ne communiquaient jamais avec le vrai Sigg.

Dans une déclaration par courrier électronique adressée à Gizmodo, un porte-parole du RAV a déclaré que le vrai Trump avait été interviewé sur le réseau. Le réseau de médias conservateurs a en outre déclaré que les citations de Sigg publiées par The Daily Beast étaient « des mensonges calomnieux dans une fausse citation que The Daily Beast n’a jamais reçue de notre réseau », ajoutant que The Daily Beast a peut-être été « « punk » en lui faisant croire qu’il avait une citation qualifiée de notre part.

Gizmodo a contacté la campagne Trump pour obtenir des commentaires, mais nous n’avons pas immédiatement reçu de réponse. Trump, pour sa part, a republié un extrait de l’interview sur son propre compte Truth Social, indiquant que soit le clip est réel, soit que Trump apprécie la déformation de la réalité.

Il semble que les contrefaçons soient répandues et en vigueur. Depuis 2016, toute la stratégie de Donald Trump a consisté à convaincre ses partisans et le grand public qu’il ne faut pas faire confiance aux pouvoirs en place, qu’il s’agisse des médias ou du gouvernement lui-même. Aujourd’hui, la suspicion et la méfiance se retournent contre les médias conservateurs et contre Trump lui-même. Il y a des raisons de croire que Trump utiliserait une fausse version de lui-même dans une interview. La campagne Trump a eu recours aux deepfakes dans le passé, après avoir créé un faux espace Twitter comprenant de faux Hitler, Satan et Elon Musk pour se moquer de l’opposant politique Ron DeSantis. La campagne de DeSantis a également a utilisé l’IA pour faire exploser son principal concurrent pour le ticket présidentiel du GOP.

Une interview aussi longue serait difficile à réaliser avec la plupart des synthétiseurs vocaux IA destinés aux utilisateurs. Une personne derrière un ordinateur devrait utiliser un programme de synthèse vocale pendant 17 minutes complètes, tout en répondant aux questions avec un temps de décalage minimal. Il existe des programmes comme Voicemod pour modifier la parole des utilisateurs en temps réelmais dans l’ensemble, ils ne sont pas aussi performants que les actuels Modèles d’IA comme ElevenLabs qui peut cloner des voix, puis cracher un langage réaliste à partir d’un texte.

Farceur sur Internet Blague Stallone a humilié des personnalités d’extrême droite comme Alex Jones en utiliser un modèle d’IA de synthèse vocale pour usurper Tucker Carlson. Une farce similaire était tiré contre Jordan Peterson en utilisant une voix pour ressembler à celle de son compatriote conservateur Ben Shapiro. Cependant, les extraits audio des conversations étaient beaucoup plus décalés et plus saccadés que les 17 minutes de Trump, et ils n’ont duré que quelques minutes avant d’être interrompus.

Trump aurait pu simplement avoir un rhume, ou il aurait pu s’agir d’une voix synthétisée par l’IA. Mais cela n’a peut-être pas d’importance. Pour l’ancien président, l’idée selon laquelle personne ne devrait croire ce qu’il voit ou entend pourrait être la concrétisation ultime d’un projet de plusieurs années. Et même s’il semble peu probable que Trump ait à sa place un stagiaire effectuant des entretiens basés sur l’IA, il pourrait vouloir y réfléchir. Un robot Trump pourrait être un outil pratique à avoir en campagne électorale pendant qu’il assume l’énorme tâche de se défendre. quatre actes d’accusation.