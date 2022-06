Un réseau de commandos coordonne le flux d’armes en Ukraine, selon des responsables

WASHINGTON – Alors que les troupes russes poursuivent une campagne acharnée pour s’emparer de l’est de l’Ukraine, la capacité de la nation à résister à l’assaut dépend plus que jamais de l’aide des États-Unis et de ses alliés – y compris un réseau furtif de commandos et d’espions se précipitant pour fournir des armes, renseignement et formation, selon des responsables américains et européens.

Une grande partie de ce travail se déroule en dehors de l’Ukraine, dans des bases en Allemagne, en France et en Grande-Bretagne, par exemple. Mais même si l’administration Biden a déclaré qu’elle ne déploierait pas de troupes américaines en Ukraine, certains membres du personnel de la CIA ont continué à opérer secrètement dans le pays, principalement dans la capitale, Kyiv, dirigeant une grande partie des vastes quantités de renseignements que les États-Unis partagent avec Forces ukrainiennes, selon les responsables actuels et anciens.

Dans le même temps, quelques dizaines de commandos d’autres pays de l’OTAN, dont la Grande-Bretagne, la France, le Canada et la Lituanie, ont également travaillé à l’intérieur de l’Ukraine. Les États-Unis ont retiré leurs propres 150 instructeurs militaires avant le début de la guerre en février, mais les commandos de ces alliés sont restés ou sont entrés et sortis du pays depuis lors, formant et conseillant les troupes ukrainiennes et fournissant un conduit sur le terrain pour armes et autres aides, ont déclaré trois responsables américains.