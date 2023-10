Un réseau d’armes et de drogues à l’échelle de l’État découvert lors de la répression des gangs de la région du port

Une répression policière contre les gangs de la région de Harbour a révélé un vaste réseau criminel qui s’étend bien au-delà de Los Angeles, avec un trafic de drogues illégales et d’armes à feu dans tout l’État, ont annoncé les autorités lundi.

L’effort multi-agences de quatre mois, baptisé Opération Safe Harbor, s’est concentré sur un groupe du crime organisé basé dans les villes portes de Los Angeles. Cette opération a abouti à 27 arrestations, à la saisie de 14 armes à feu, dont deux armes à feu de fabrication privée – mieux connues sous le nom d’armes fantômes sans numéro de série – et à des milliers de pilules de fentanyl et d’autres drogues illégales. selon le Département de la Justice de Californie. Les autorités ont également suivi les activités de grande envergure de l’entreprise criminelle présumée, ce qui a donné lieu à de nouvelles arrestations et enquêtes dans les comtés de Tulare et Kern, ont indiqué des responsables.

« Aujourd’hui, nous avons retiré les drogues et les armes dangereuses de nos rues et protégé les habitants de Los Angeles des menaces persistantes que ce groupe provoquait », a déclaré California Atty. » a déclaré le général Rob Bonta lors d’une conférence de presse lundi. « Les familles de Los Angeles peuvent se coucher en sachant qu’elles sont d’autant plus en sécurité. … Nous nous engageons à mettre fin à la crise du fentanyl [and] pour prévenir la violence armée.

Bonta a refusé de partager le nom du groupe ou du gang, affirmant qu’il ne voulait pas leur donner une notoriété supplémentaire.

Mais depuis des mois, les autorités se sont concentrées sur la répression des activités des gangs dans la région du port, spécifiquement liées aux gangs de rue connus sous le nom de Westside et Eastside Wilmas, menant des opérations de répression préalables contre ces groupes. en mai et février. Les responsables ont déclaré que la dernière opération et les dernières arrestations s’appuyaient sur le travail des enquêtes menées plus tôt cette année.

« Ces arrestations sont le résultat d’une enquête continue sur la mafia mexicaine et les gangs de rue affiliés à des cartels qui ont sévi dans la région du port avec des crimes violents, de la drogue et des armes illégales », a déclaré Donald Alway, directeur adjoint en charge du bureau extérieur du FBI à Los Angeles. , a déclaré dans un communiqué. « Le FBI continuera de consacrer des ressources à ce solide partenariat d’application de la loi dans le but de rétablir la sécurité des rues. »

Le ministère de la Justice de Californie et le FBI ont travaillé avec le département de police de Los Angeles, la California Highway Patrol, les services d’enquête de la sécurité intérieure des États-Unis et les responsables de la lutte antidrogue de tout l’État dans le cadre de la répression.

Le chef du LAPD, Michel Moore, attribue l’attention accordée depuis des mois au crime organisé dans la région du port pour avoir contribué à y réduire la criminalité.

« Quand nous regardons les chiffres depuis le début de l’année, la violence par balle dans la région du port est en baisse de 12% et les crimes violents sont en baisse de 17% », a déclaré Moore lundi. Il a promis que le partenariat des forces de l’ordre continuerait à œuvrer pour démanteler les activités des gangs, en poursuivant les dirigeants les plus influents du réseau.

Tim McOsker, membre du conseil de Los Angeles, qui représente une grande partie de la région du port, notamment Watts, Harbour City et Harbour Gateway, a félicité les détectives pour leur travail, le qualifiant de sauvetage.

« Au cours des neuf derniers mois – les neuf premiers mois de mon mandat – je ne peux pas vous dire combien de fois j’ai marché en veillée, je suis allé aux chapelets », a déclaré McOsker lundi. « J’ai été assis dans des salons de veuves, d’enfants et de gens qui ont perdu leurs proches à cause des armes illégales dans la rue, de la drogue et des activités primaires et secondaires de ces gangs. »

Les autorités n’ont pas divulgué les noms des 27 suspects arrêtés ni les détails de cas spécifiques, mais ont déclaré que les procureurs chercheraient à porter des accusations criminelles, notamment le transport d’une substance contrôlée, la possession d’une substance contrôlée en vue de la vente, le complot en vue de commettre un crime et criminel en possession d’une arme à feu.