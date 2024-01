Un réseau cérébral pour la régulation de la soif et du sel révélé

Résumé: Les chercheurs ont réalisé une avancée majeure dans la compréhension de la manière dont le cerveau régule la soif et l’appétit pour le sel. Leur étude a utilisé des techniques optogénétiques et chimiogénétiques sur des souris pour explorer le noyau parabrachial (PBN), une région cérébrale clé dans le traitement des signaux d’ingestion.

Ils ont identifié deux populations spécifiques de neurones dans le PBN latéral qui répondent à la consommation d’eau et de sel, révélant comment ces neurones aident à moduler le comportement de consommation et à prévenir une consommation excessive. Cette recherche fournit des informations cruciales sur les mécanismes cérébraux contrôlant l’équilibre hydrique et les troubles associés.

Faits marquants:

Deux populations de neurones distinctes dans le PBN latéral répondent à la consommation d’eau et de sel, régulant la soif et l’appétit en sel. L’activation optogénétique de ces neurones réduit la consommation d’eau et de sel, même dans des conditions défavorisées. Les résultats offrent des informations significatives sur le contrôle neurologique de l’apport hydrique et ont des implications pour la compréhension des troubles provoqués par une consommation excessive d’eau et de sel.

Source: Institut de technologie de Tokyo

Rester hydraté et consommer des quantités appropriées de sel est essentiel à la survie des animaux terrestres, y compris les humains. Le cerveau humain possède plusieurs régions constituant des circuits neuronaux qui régulent la soif et l’appétit pour le sel, de manière intrigante.

Des études antérieures ont suggéré que l’ingestion d’eau ou de sel supprime rapidement la soif et l’appétit pour le sel avant que le système digestif n’absorbe les substances ingérées, indiquant la présence de mécanismes de détection et de rétroaction dans les organes digestifs qui aident à moduler en temps réel la soif et l’appétit pour le sel en réponse à la boisson et à l’alimentation. . Malheureusement, malgré des recherches approfondies sur ce sujet, les détails de ces mécanismes sous-jacents sont restés insaisissables.

Au cours des expériences, les chercheurs ont offert aux souris – soit dans des conditions normales, soit dans des conditions appauvries en eau ou en sel – de l’eau et/ou de l’eau salée, et ont surveillé les activités neuronales ainsi que les comportements de consommation d’alcool correspondants. Crédit : Actualités des neurosciences

Pour faire la lumière sur ce sujet, une équipe de recherche japonaise a récemment mené une étude approfondie sur le noyau parabrachial (PBN), centre relais du cerveau pour les signaux d’ingestion provenant des organes digestifs.

Leur dernier article, dont le premier auteur est le professeur adjoint Takashi Matsuda de l’Institut de technologie de Tokyo, a été publié dans Rapports de cellules le 23 janvier 2024.

Les chercheurs ont mené une série de in vivo expériences utilisant des souris génétiquement modifiées. Ils ont introduit des modifications optogénétiques (et chimiogénétiques) et in vivo techniques d’imagerie calcique chez ces souris, leur permettant de visualiser et de contrôler l’activation ou l’inhibition de neurones spécifiques dans le PBN latéral (LPBN) à l’aide de la lumière (et de produits chimiques).

Au cours des expériences, les chercheurs ont offert aux souris – soit dans des conditions normales, soit dans des conditions appauvries en eau ou en sel – de l’eau et/ou de l’eau salée, et ont surveillé les activités neuronales ainsi que les comportements de consommation d’alcool correspondants.

De cette manière, l’équipe a identifié deux sous-populations distinctes de neurones positifs à l’ARNm de la cholécystokinine dans le LPBN, qui ont subi une activation lors de la consommation d’eau et de sel. La population neuronale qui répond aux projets de prise d’eau va du LPBN au noyau préoptique médian (MnPO), tandis que celle qui répond aux projets de prise de sel se dirige vers le noyau du lit ventral de la strie terminale (vBNST).

Il est intéressant de noter que si les chercheurs ont activé artificiellement ces populations neuronales au moyen d’expériences optogénétiques (contrôle génétique utilisant la lumière), les souris ont bu beaucoup moins d’eau et ingéré moins de sel, même si elles étaient auparavant privées d’eau ou de sel. De même, lorsque les chercheurs ont inhibé chimiquement ces neurones, les souris ont consommé plus d’eau et de sel que d’habitude.

Par conséquent, ces populations neuronales du LPBN sont impliquées dans des mécanismes de rétroaction qui réduisent la soif et l’appétit pour le sel lors de l’ingestion d’eau ou de sel, aidant éventuellement à prévenir une consommation excessive d’eau ou de sel.

Ces résultats, parallèlement à leurs études neurologiques antérieures, révèlent également que MnPO et vBNST sont les centres de contrôle de la soif et de l’appétit salé, intégrant les signaux de promotion et de suppression provenant de plusieurs autres régions du cerveau.

“Comprendre les mécanismes cérébraux contrôlant les comportements de consommation d’eau et de sel n’est pas seulement une découverte importante dans les domaines des neurosciences et de la physiologie, mais apporte également des informations précieuses pour comprendre les mécanismes sous-jacents aux maladies induites par une consommation excessive d’eau et de sel, telles que l’intoxication hydrique, la polydipsie, et l’hypertension sensible au sel », remarque le Dr Matsuda.

Le professeur Noda mentionne : « De nombreux mécanismes neuronaux régissant l’homéostasie des fluides restent inconnus. Nous devons encore comprendre comment les signaux permettant d’induire et de supprimer la consommation d’eau et de sel, accumulés dans le MnPO et le vBNST, sont intégrés et fonctionnent pour contrôler les comportements de consommation.

Auteur: Reiko Hattori

Source: Institut de technologie de Tokyo

Contact: Reiko Hattori – Institut de technologie de Tokyo

Recherche originale : Accès libre.

“Deux neurones parabrachiaux Cck impliqués dans le contrôle rétroactif de la soif ou de l’appétit salé» de Takashi Matsuda et al. Presse cellulaire

Abstrait

Deux neurones parabrachiaux Cck impliqués dans le contrôle rétroactif de la soif ou de l’appétit salé

Points forts

La soif et l’appétit pour le sel sont temporairement supprimés après l’ingestion d’eau et de sel, respectivement.

Deux sous-populations distinctes de LPBN Cck les neurones sont activés par l’ingestion d’eau ou de sel

Une population stimule les neurones GABA du MnPO et l’autre ceux du vBNST

Ces deux voies sont impliquées dans la suppression de la soif ou de l’appétit salé

Résumé

La soif et l’appétit en sel sont temporairement supprimés après l’ingestion d’eau et de sel, respectivement, avant l’absorption ; cependant, les mécanismes neuronaux sous-jacents restent flous. Le noyau parabrachial (PBN) est le centre relais des signaux d’ingestion provenant des organes digestifs.

Nous identifions ici deux populations neuronales distinctes exprimant la cholécystokinine (Cck) ARNm dans le PBN latéral qui sont activés en réponse à la consommation d’eau et de sel, respectivement. Les deux Cck les neurones du compartiment dorso-latéral du PBN se projettent respectivement vers le noyau préoptique médian et la partie ventrale du noyau du lit de la strie terminale.

La stimulation optogénétique des Cck les neurones suppriment la soif ou l’appétit pour le sel dans des conditions de manque d’eau ou de sel. La combinaison de l’optogénétique et in vivo Californie2+ l’imagerie pendant l’ingestion révèle que les deux Cck les neurones contrôlent les neurones GABAergiques dans leurs noyaux cibles.

Ces résultats fournissent les mécanismes de rétroaction pour la suppression de la soif et de l’appétit pour le sel après ingestion.