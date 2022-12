Un réseau à croissance rapide de groupes conservateurs alimente une augmentation des interdictions de livres

Dans son «Rapport sur la pornographie dans les écoles» de 2021, la Florida Citizens Alliance répertorie les livres qui, selon elle, contiennent «du matériel indécent et offensant» – y compris «And Tango Makes Three», à propos de deux pingouins mâles qui adoptent un bébé pingouin.

L’alliance dispose d’un réseau de plus de 250 000 personnes qu’elle peut mobiliser pour inonder les politiciens de lettres. Désigné par M. Flaugh comme “le back-office”, ce réseau est entré en action cette année pour soutenir un projet de loi qui oblige les districts de Floride à signaler toutes les objections aux livres à l’État. L’État créera ensuite une liste des titres contestés et la distribuera aux districts “pour examen dans leurs procédures de sélection”.

Le Florida Board of Education a déclaré qu’il appartenait aux districts de développer “un processus pour supprimer ou limiter l’accès à des livres spécifiques”, mais n’a pas répondu aux questions sur la façon dont les districts devraient interpréter la liste. Certains bibliothécaires et parents craignent que cela ait un effet dissuasif.

“Cette liste pourrait être considérée comme un avertissement, comme” Ne vous embêtez même pas avec ces livres “”, a déclaré Michelle Jarrett, responsable des médias de la bibliothèque du district scolaire du comté d’Osceola. “Les bibliothécaires de tout l’État s’autocensurent déjà par peur de représailles et se demandent : ‘Suis-je prêt à défendre ce livre, est-ce que ça vaut le coup ?'”

Certains des nouveaux groupes sont devenus des courtiers politiques efficaces. Moms for Liberty a été fondée en Floride en janvier 2021 ; il compte maintenant 250 chapitres dans 42 États et est lié au Parti républicain de l’État et à des organisations conservatrices héritées comme le Leadership Institute et la Heritage Foundation.

Cet été, le gouverneur DeSantis est apparu au sommet national de Moms for Liberty à Tampa, où il a dénoncé «l’idéologie éveillée du genre» dans les écoles et a soutenu que les parents ont le droit de s’opposer aux livres «explicites» dans les bibliothèques scolaires. Le sommet a également attiré d’autres personnalités politiques de droite, dont le sénateur Rick Scott de Floride et les membres du cabinet de l’administration Trump Ben Carson et Betsy DeVos. Dans ses remarques, Mme DeVos a appelé au démantèlement du ministère de l’Éducation, qu’elle dirigeait auparavant.

Moms for Liberty a créé un comité d’action politique en Floride et séduit des donateurs conservateurs influents comme Julie Fancelli, héritière de la fortune des supermarchés Publix. Cet été, elle a donné au comité 50 000 $.