Un requin tue une Américaine faisant de la plongée avec tuba aux Bahamas | Nouvelles du monde

Un requin a tué une Américaine faisant de la plongée avec tuba aux Bahamas, a annoncé la police.

La femme de 58 ans, originaire de Pennsylvanie, a été agressée près de Green Cay après avoir réservé une excursion avec sa famille sur l’île de New Providence.

Une porte-parole de la police a déclaré que des membres de la famille de la femme avaient vu un requin taureau l’attaquer, dans une zone à seulement un demi-mile de l’endroit où un Une Américaine de 21 ans a été tuée dans une attaque de requin en 2019.

La famille était en croisière de sept nuits sur le Harmony of the Seas de Royal Caribbean, qui a quitté la Floride dimanche.

La femme a été blessée au haut du corps et a été tirée hors de l’eau par des membres de sa famille et des employés de l’agence de voyage, a indiqué la police.

Elle a été transportée à l’hôpital de New Providence où elle a été déclarée morte mardi, a ajouté la police.

L’opérateur de croisière Royal Caribbean International a déclaré que la passagère qui a été tuée avait réservé une excursion indépendante à Nassau et qu’elle soutenait sa famille.

L’incident mortel survient un mois après un garçon britannique de huit ans a survécu à une attaque de requin aux Bahamas.

Les attaques de requins sur les humains sont généralement rares.

Image:

Un requin taureau aux Bahamas. Photo de fichier : AP



En 2021, il y a eu 73 attaques non provoquées confirmées dans le monde, dont neuf ont été mortelles.

Selon les experts, ce chiffre était supérieur à la moyenne mondiale annuelle de cinq décès non provoqués.

Dans l’ensemble, au moins 32 attaques de requins ont été signalées aux Bahamas depuis 1749.

Michael Heithaus, biologiste marin, a déclaré que le nombre d’attaques aux Bahamas est probablement lié au nombre élevé de personnes dans l’eau dans cette région et à son écosystème marin robuste.

Il a déclaré que les Bahamas abritent une variété d’espèces de requins, dont la majorité ne font pas attention aux gens, à l’exception des requins taureaux et des requins tigres.

“Ils atteignent de très grandes tailles et mangent de grosses proies”, a déclaré M. Heithaus, avant d’ajouter que les requins ont des systèmes sensoriels incroyables et peuvent être attirés par la nourriture, les sons et les odeurs dans l’eau.