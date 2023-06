Un requin tigre égyptien a été aperçu en train de traquer la côte pendant TROIS JOURS avant de tuer un touriste lors d’une attaque sauvage

LE requin tigre responsable de la mort d’un touriste sur une plage égyptienne a été repéré trois jours avant l’attaque « frénétique ».

Des groupes de plongeurs affirment avoir repéré la même bête « folle » de 10 pieds traquant la côte plus loin sur la mer Rouge avant le meurtre de jeudi.

Le moment d’horreur où le requin tigre s’est jeté sur le touriste russe jeudi 1 crédit : East2West

On voit ton requin battre Vladimir dans l’eau avant de le traîner sous

La même bête aurait été aperçue en train de se cacher le long de la côte trois jours seulement avant l’attaque Crédit : Reuters

Vladimir Popov, 23 ans, a été victime de l’attaque sauvage du hark alors que son père impuissant regardait

Vladimir Popov, 23 ans, de Russie, a été tué jeudi par le requin « hachoir à viande » au large d’Hurghada, en mer Rouge.

Les touristes ont regardé avec horreur Popov être traîné sous l’eau par la bête tueuse et des témoins ont rapporté que son corps sans vie avait été joué pendant deux heures déchirantes.

Le requin mortel a ensuite été traîné à terre par des pêcheurs et battu à mort lors d’une attaque de vengeance sauvage.

Un plongeur expérimenté de la région, Sameh Mshaly, a relayé les affirmations de groupes de plongeurs sur les réseaux sociaux selon lesquelles ils avaient repéré le requin « enragé » trois jours auparavant.

Mshaly a déclaré qu’un requin tigre avec « les mêmes spécifications et la même taille » a été repéré près de la côte dans une autre station balnéaire de la mer Rouge, Marsa Alam.

Les plongeurs ont rapporté que le requin avait mangé des nageoires mais semblait « très normal ».

« Ce qui lui est certainement arrivé, c’est qu’il est devenu fou », a spéculé Mshaly.

Le plongeur a ensuite expliqué que le requin tigre est une « espèce très féroce, mais qu’il attaque rarement, et les grands requins sont généralement plus sûrs que les petits et inexpérimentés.

« Nous disons encore une fois que le requin était EN RAGE », a-t-il écrit.

Il a également affirmé que les attaques de requins dans la région se produisent au même moment chaque année à cause des bateaux à bestiaux.

Il a écrit sur Facebook : « Le requin qui a attaqué le touriste était frénétique, son régime alimentaire et ses habitudes alimentaires naturelles ont été perturbés à cause de ces bateaux de bétail ».

Un porte-parole du ministère de l’Environnement, Essam Omaria, a confirmé à The National que cela pourrait être le cas.

Il a expliqué que le comportement des requins change de manière significative lorsque la nourriture et les déchets sont déversés par les navires, ce qui se produit particulièrement dans la région de la mer Rouge.

Le père impuissant de Popov, Yury, a raconté comment il a regardé depuis le rivage son fils crier désespérément « papa, papa » pendant que le prédateur le chassait.

Le père désemparé a vu son fils se faire déchiqueter par un requin « en 20 secondes » au point chaud des vacances.

Il a déclaré à des sources d’informations locales : « Nous sommes allés à la plage pour nous détendre. Mon fils a été attaqué par un requin, tout s’est passé en quelques secondes.

« Ce hachoir à viande est arrivé en 20 secondes, il a juste été traîné sous l’eau. »

Le père sous le choc a ajouté : « C’est une coïncidence absolument ridicule, car c’est une plage sûre.

« Il y a des bateaux et des yachts autour. Ce n’est jamais arrivé là-bas. Ils attaquent généralement les plages sauvages. C’est juste une sorte de mauvais destin. »

Après l’attaque, des images montrent la bête tirée hors de la mer sur un petit bateau dans un filet avant d’être jetée sur la plage et férocement battue.

Dans la vidéo brutale, le requin semble toujours vivant alors qu’il se tord dans le sable tandis qu’un groupe d’hommes le frappe avec des gourdins.

Le ministère égyptien de l’Environnement a confirmé que la carcasse du requin avait été remise à des chercheurs marins pour une autopsie afin de déterminer la cause de son comportement « anormal ».

Les chercheurs chercheront également à déterminer si le requin a déjà tué et si des restes humains seront retrouvés à l’intérieur.

Ils ont également l’intention d’identifier si le requin est lié à celui qui « a causé plusieurs accidents précédents ».

Aujourd’hui, 46 miles de plages de la mer Rouge ont été fermées par crainte de nouvelles attaques contre les baigneurs.

Les autorités d’Hurghada ont déclaré que la mer restera interdite avec une interdiction de nager, de faire de la plongée avec tuba et d’autres sports nautiques jusqu’à dimanche.

Le requin tigre responsable du meurtre a été brutalement matraqué à mort par des hommes sur la plage 1 crédit : East2West

Le corps de la bête tueuse sera envoyé pour des tests pour voir s’il a déjà tué ou attaqué des humains, selon les autorités 1 crédit : East2West

Une partie entière du littoral de la mer Rouge est fermée à la suite de l’attaque mortelle de requins Crédit : Reuters