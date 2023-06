Un requin repéré rôdant au large d’Ibiza lors de la CINQUIÈME observation au large de l’Espagne en une semaine alors que les scientifiques étaient déconcertés

UN AUTRE requin a été repéré au large d’une plage espagnole – cette fois dans une petite crique de l’île de vacances d’Ibiza.

Le requin bleu de sept pieds a été filmé glissant dans l’eau à Calo des Moltons, une petite crique de galets au nord de l’île qui est un endroit populaire pour la plongée avec tuba.

La dernière observation a eu lieu samedi après-midi, un peu plus d’une semaine après qu’un requin a semé la panique sur une plage de la Costa Blanca.

Le requin qui a poussé les baigneurs à quitter l’eau à la hâte sur la plage d’Aguamarina à Orihuela Costa au sud d’Alicante le 22 juin était le premier des trois autres requins repérés au large des côtes espagnoles en succession rapide.

Le même jour, il est apparu que la même espèce de requin avait été repérée à l’intérieur du port de Ciutadella à Minorque.

Les pêcheurs de Majorque ont été choqués lorsque l’énorme requin vache s’est approché de leur bateau le week-end dernier.

Les hommes ont éteint le moteur du bateau pour éviter de le blesser.

Et puis jeudi dernier, les baigneurs ont couru vers la sécurité dans l’eau jusqu’à la taille alors qu’un requin bleu s’approchait du rivage au large de la plage d’Aguamarina, au sud d’Alicante, vers 10 heures du matin.

Des images montraient l’aileron révélateur du requin apparaissant au-dessus de la ligne de flottaison alors qu’il s’approchait d’un bateau de pêcheur.

L’eau claire et peu profonde le rendait très facile à voir.

Le pêcheur local Rogelio Santos Queiruga a insisté à l’époque sur le fait que la tintorera, qui semblait avoir été blessée par un harpon, faisait face à un plus grand danger que les humains.

Il a admis : « Si nous essayons de le toucher, il peut nous faire mal avec ses dents ou sa peau rugueuse. »

Mais il a ajouté, insistant sur le fait que ces types de requins ne sont pas des grands requins blancs ou des requins tigres qui peuvent être très agressifs : « Le fait qu’ils soient vus près de la côte est une bonne nouvelle.

« C’est un signe qu’en haute mer, où ils vivent habituellement, ils pourraient se rétablir après des décennies de surpêche. »

Les requins bleus mordent rarement les humains mais ont été impliqués dans plusieurs incidents de morsure, dont quatre se seraient soldés par la mort.

Un requin bleu a été accusé d’avoir attaqué un vacancier à Elche près d’Alicante en juillet 2016.

La victime, âgée de 40 ans, a été transportée d’urgence à l’hôpital et a reçu des points de suture sur une blessure à la main.

Les secouristes ont décrit la morsure comme «grosse» et ont déclaré qu’il était sorti de la mer avec du sang coulant de la blessure.

En août 2018, les touristes ont fui la mer dans la panique après qu’un requin bleu, parmi les plus courants d’Espagne, soit apparu au large de la plage bondée de Calas de Majorca, sur la côte est de l’île.

En avril, un requin de près de sept pieds, également considéré comme un tintorera, a été filmé dans les vagues sur la côte sud-est de Majorque sur une plage voisine appelée Cala Llombards.

Les images de celui-ci en eau peu profonde ont montré qu’il était manifestement désorienté.

Une Espagnole l’a regardé lorsque sa nageoire révélatrice est apparue au-dessus de la surface de l’eau et qu’elle s’est dirigée vers le rivage dans l’eau claire avant de s’échouer presque sur le sable.

On pouvait l’entendre dire alors qu’il était renversé sur le côté dans l’eau de l’hirondelle et qu’il se débattait avec la queue pour tenter de reprendre la mer : « Celui-ci va finir par rester coincé ici.

« Il faut le sortir de l’eau, il va rester là où il est. »

Ses efforts ont finalement porté leurs fruits et il a été filmé nageant vers des eaux plus profondes avant de disparaître.

Plus tôt ce mois-ci, le touriste russe Vladimir Popov, 23 ans, a été filmé en train d’être attaqué par un requin tigre et traîné sous l’eau au large de la station balnéaire égyptienne d’Hurghada sur la mer Rouge.

Ses parties du corps ont ensuite été récupérées à l’intérieur du ventre du prédateur après qu’il ait été matraqué à mort par des baigneurs.

Le biologiste Juan Antonio Pujol a déclaré à un journal espagnol après qu’il est apparu que le requin bleu vu au large de la plage d’Aguamarina jeudi dernier avait été retrouvé mort sur une plage voisine le lendemain : « Rencontrer quelque chose comme ça quand vous nagez dans l’eau fait une impression mais vous devriez rester calme car ils ne sont pas agressifs.

Plus à venir… Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, consultez régulièrement The Sun Online.

Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/thesun et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal à @Le soleil.