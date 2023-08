Un requin mutile la jambe d’un nageur dans un hotspot de vacances britannique alors que trois grandes plages ferment

Un REQUIN a mutilé la jambe d’un nageur dans un lieu de villégiature britannique.

L’Espagne a ensuite été forcée de fermer trois de ses meilleures plages lors d’une chasse à la bête.

Un homme a été mordu par un requin bleu alors qu’il nageait le long de la côte de Valence Crédit : Las Provincias

Le requin bleu a attaqué la jambe et le pied du nageur Crédit : Getty

La victime nageait dans les eaux calmes le long de la côte de Valence avant que le prédateur n’attaque.

L’homme profitait d’un plongeon sur la plage d’Aigua Blanca à Oliva lorsqu’il a remarqué une ombre qui se cachait.

Il était situé près du rivage, l’eau n’atteignant que ses genoux en profondeur alors qu’il était entouré de dizaines d’autres baigneurs jeudi.

Mais rien n’aurait pu le préparer à ce qui allait se passer alors que l’ombre se rapprochait.

« J’ai remarqué un coup à la jambe gauche puis une morsure au pied droit », a-t-il déclaré à Las Provincias.

« Je n’ai pas eu le temps d’avoir peur. Voyant que du sang sortait de moi, je suis allé dans la mer pour ne pas alarmer tout le monde », a-t-il ajouté.

Après le choc initial concernant l’entaille sur sa jambe et son pied, il se souvient « très calmement et discrètement » être sorti de l’eau pour trouver de l’aide médicale.

Il s’est rendu au poste de santé le plus proche où il a été référé au centre de santé d’Oliva en raison de la gravité de sa blessure.

Les professionnels de la santé ont soigné la blessure par morsure de requin sur son pied et lui ont fait un vaccin contre le tétanos car ils n’étaient pas en mesure de recoudre ses entailles car elles étaient causées par une créature vivante et pouvaient être infectées.

Les médecins ont pris des photos des marques de dents sur sa chair et ont confirmé qu’il avait été mordu par un requin bleu.

Le conseil municipal d’Oliva a immédiatement ordonné l’interdiction de se baigner sur la plage d’Aigua Blanca.

La surveillance a également été renforcée à Rabdells et à Aigua Morta puisque l’animal a également été aperçu dans ces zones.

Depuis lors, tout le littoral d’Oliva a été contrôlé jusqu’à ce qu’il soit confirmé ce matin que le requin n’était plus dans la zone.

« Il y a eu des raids et la surveillance continue et la côte d’Oliva est libre, donc elle est revenue à la normale », a expliqué le conseiller pour les plages, Salvador Llopis.

L’Institut océanographique a déclaré qu’il était rare que cette espèce de requin méditerranéen se rende sur la côte car elle préfère les eaux plus froides et plus profondes.

Selon le Wildlife Trusts, les requins bleus peuvent mesurer jusqu’à neuf pieds de long et peser jusqu’à 259 livres.

Cet incident d’horreur survient après qu’une attaque brutale de requin contre une femme de 65 ans dans des eaux peu profondes a provoqué la fermeture de plusieurs plages américaines.

Un homme de 50 ans a également été mutilé par un requin à New York au début du mois devant des spectateurs choqués.

Et une plage populaire de Majorque a été évacuée après qu’un requin bleu a été repéré rôdant près du rivage.