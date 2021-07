Un requin mord le pied d’un parapente dans une vidéo virale, laisse les internautes choqués

Le sport d’aventure du parapente s’est transformé en cauchemar pour un homme arabe après avoir plongé dans la mer Rouge. Dans des images partagées sur YouTube, le parapente jordanien est vu en train de plonger dans la mer Rouge et ce qui s’est passé ensuite peut ressembler à une scène du film Jaws. Selon un rapport de Mirror, l’homme de 37 ans a été attaqué par un requin alors qu’il était en train de faire du parachute ascensionnel dans le golfe d’Aqaba. La vidéo montre l’homme planant au-dessus de la surface alors que le parachute restait ouvert dans les airs. Dès que l’homme a touché la surface de la mer Rouge, le requin a soudainement sauté hors de l’eau et a ouvert la bouche pour saisir la jambe de l’homme. Alors que des témoins oculaires ont vu l’attaque se dérouler, l’homme a été transporté d’urgence à l’hôpital militaire Prince Hashem de Jordanie. Il a été rapporté que l’homme a perdu la partie arrière de son pied ainsi que plusieurs tendons et s’est retrouvé avec des muscles déchirés et des os cassés après l’attaque mortelle.

Il a en outre été rapporté que Mohammed Khalil Al Zabada du College of Marine Sciences a déclaré aux médias locaux que les attaques de requins dans le golfe d’Aqaba sont rares. S’adressant à Gulf News, Al Zabada a déclaré qu’en mer Rouge, il existe plusieurs types de requins, mais dans la région d’Aqaba, leur présence est assez rare.

Le chef de l’Autorité de la zone économique spéciale d’Aqaba, Nayef Al Bakhit, a annoncé qu’un comité avait été formé pour enquêter sur les informations circulant sur des citoyens attaqués par un requin à Aqaba la semaine dernière. Al Bakhit a déclaré dans un communiqué que le comité publierait un rapport détaillé sur l’horrible incident qui s’est produit la semaine dernière, dès qu’il aura terminé l’enquête.

Plusieurs témoignages oculaires ont également mentionné un autre incident où un hors-bord dans le golfe d’Aqaba a été vu attaqué par des requins. Bien qu’aucune blessure humaine n’ait été signalée, l’incident a suscité des inquiétudes parmi les habitants.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici