Un requin massif repéré au large de Majorque lors d’une troisième observation dans les eaux espagnoles appréciées des Britanniques

Un TROISIÈME requin a été repéré au large des côtes espagnoles près d’une destination de vacances britannique populaire en moins d’une semaine.

Un groupe de pêcheurs de Majorque a été sous le choc ce week-end lorsqu’un énorme requin s’est approché de leur bateau.

Un énorme requin a été repéré au large de Majorque lors d’une troisième observation dans les eaux espagnoles Crédit : Bulletin quotidien de Majorque

Le requin s’est approché d’un bateau au large du Cap de Formentor, près de Puerto Pollensa Crédit : Bulletin quotidien de Majorque

Une vidéo tournée par l’un d’eux montre le moment où un gros animal est aperçu s’approchant de son bateau dans les eaux calmes du Cap de Formentor, près de Puerto Pollensa.

En se rapprochant, les hommes ont réalisé qu’il s’agissait d’un requin de récif gris à six branchies et à dents plates, également connu sous le nom de requin vache.

Les pêcheurs ont décidé d’éteindre le moteur du bateau pour ne pas blesser le requin.

L’apparition de cette espèce a été considérée comme « très inhabituelle » car elle vit généralement au fond de la mer et n’a pas tendance à remonter à la surface, rapporte le Majorca Daily Bulletin.

Il s’agit de la troisième observation de requins au large des côtes espagnoles au cours de la semaine dernière.

Jeudi dernier, les baigneurs ont couru vers la sécurité dans l’eau jusqu’à la taille alors qu’un requin s’approchait du rivage au large de la plage d’Aguamarina, au sud d’Alicante, vers 10 heures du matin.

Les sauveteurs ont soufflé sur leurs sifflets pour avertir les habitants et les vacanciers du gros poisson et les ont exhortés à sortir de la mer le plus rapidement possible.

Le lendemain matin, des images montraient un autre requin – supposé être un requin bleu – caché dans l’eau du port de la ville populaire de Ciutadella à Minorque.

Son apparition tôt le matin près du rivage a fait craindre qu’il ne soit blessé.

Cela vient au milieu de rapports selon lesquels le requin de 7 pieds vu à Aguamarina Beach a ensuite été retrouvé mort à quelques kilomètres au nord.

Les requins vaches comme celui repéré à Majorque ne sont généralement pas dangereux, mais ils peuvent devenir agressifs lorsqu’ils sont provoqués, selon le Burke Museum.

Ils sont par ailleurs inoffensifs et ont tendance à être lents.

Ces requins se nourrissent principalement de poissons, mais aussi de crustacés et parfois de charognes.

Des pêcheurs ont filmé le moment où la bête géante s’est approchée de leur bateau Crédit : Bulletin quotidien de Majorque

L’animal a été identifié comme un requin vache, une espèce qui remonte rarement à la surface Crédit : Bulletin quotidien de Majorque