Un requin léopard aime se frotter le ventre par un travailleur de l’aquarium dans une vidéo virale

Internet est une boîte de Pandore abritant des vidéos amusantes d’animaux. La vidéo récente d’un requin léopard caressé par un travailleur d’aquarium devient virale en ligne. La vidéo proviendrait de l’Aquarium des Lagons de Nouvelle-Calédonie dans la ville néo-calédonienne de Nouméa.

La vidéo fait fondre le cœur car elle montre comment le requin léopard a nagé jusqu’au gardien de l’aquarium qui a été vu en train de le nettoyer. Le requin semblait apprécier la compagnie car il n’était pas furieux ou irrité lorsque le gardien lui a frotté le ventre. L’animal marin était ravi d’être caressé comme un chien. L’animal, malgré sa réputation féroce, semblait apprécier avec bonheur les frottements, les câlins et les caresses du ventre. L’animal est resté un certain temps avec le plongeur avant de partir rejoindre ses autres compagnons dans l’aquarium.

La vidéo partagée sur YouTube a recueilli plus de 21 lakhs et plus de 3000 likes jusqu’à présent et attire beaucoup d’amour des internautes.

Il y a quelques jours, une de ces vidéos d’un requin montrant des traits amicaux avec d’autres animaux est devenue virale. La vidéo montrait un requin bouledogue et un alligator nageant ensemble dans une rivière. La vidéo partagée par Gray Vinson, un résident de Floride a laissé Internet stupéfait. Partageant la vidéo, l’homme a sous-titré que « Ce n’est pas tous les jours qu’on voit un requin bouledogue et un alligator nager ensemble dans la rivière indienne ».

La vidéo est devenue virale et les internautes ont inondé les publications de commentaires et de réactions accablantes. L’un des utilisateurs a écrit : « Wow ! C’est fou », tandis qu’un autre commentaire disait : « La survie du plus fort ».

Les requins ont une réputation effrayante mais sont connus pour attaquer les humains très rarement. Selon Service national des océans, sur 300 espèces de requins, seule une dizaine est impliquée dans des attaques contre l’homme. Comme ces créatures marines ont évolué des millions d’années avant que les humains n’existent, les humains ne font pas partie de leur régime alimentaire normal. Ils sont connus pour attaquer les humains lorsqu’ils sont confus ou curieux.

