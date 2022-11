Un requin géant considéré comme la «reine de l’océan» échappe au dispositif de suivi des chercheurs dans l’Atlantique

Un requin géant a réussi à échapper au dispositif de repérage des chercheurs qui l’ont attrapé il y a près de deux ans. Au cours de l’expédition 2020 de l’équipe Ocearch en Nouvelle-Écosse, ils sont tombés sur le plus grand requin femelle qu’ils ont échantillonné et nommé Nukumi. Pensée pour avoir plus de 50 ans, l’équipe d’Ocearch l’a surnommée la «reine de l’océan». Même son nom a été conservé en l’honneur du peuple amérindien Mi’kmaq de Scotia. Après que Nukumi ait été capturée, l’équipe a placé un dispositif de suivi pour surveiller ses mouvements dans l’océan pendant les cinq prochaines années.

Selon un rapport de LadBible, il y a deux ans, l’équipe d’Ocearch s’est rendue sur Facebook pour partager les détails de l’énorme mammifère révélant qu’elle pesait environ 3 541 livres. L’équipe a écrit: «Rencontrez Nukumi, un requin blanc femelle mature de 3 541 livres. Nous l’avons nommée « Nukumi », prononcé noo-goo-mee, en l’honneur de la figure légendaire de la vieille grand-mère sage du peuple amérindien Mi’kmaq. » Ils ont expliqué que le requin aidera l’équipe à collecter des données pour les années à venir.

« Avec les nouvelles données que nous avons recueillies, cette matriarche partagera sa sagesse avec nous pour les années à venir. Elle continuera à aider à équilibrer les stocks de poissons dans les eaux environnantes, et nous sommes impatients d’en savoir plus », a poursuivi l’équipe. Cependant, après deux ans, il est rapporté que Nukumi est introuvable car ils ont cessé de recevoir des données de ses balises. Le directeur général d’Ocearch, Chris Fischer, a déclaré au Daily Star qu’ils ne savaient pas ce qui aurait pu arriver au requin femelle géant.

On suppose que d’une manière ou d’une autre, ses balises ont été endommagées ou ont mal fonctionné alors qu’elle se trouvait au large, au milieu de l’Atlantique. Mais l’équipe pense qu’elle va bien, “Nous pensons qu’elle va bien parce que nous avons reçu quelques signaux faibles de sa balise un peu plus tard, mais c’est incertain.” Nukumi a été marqué par l’équipe Ocearch au large de West Ironbound Island, en Nouvelle-Écosse, le 2 octobre 2020, a révélé le scientifique en chef, le Dr Bob Hueter. Selon lui, le requin leur a fourni de bonnes données de balises satellite pendant plus de six mois.

L’équipe espère que Nukumi va bien et est toujours quelque part dans l’océan.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici