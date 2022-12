Un requin-baleine renverse un bateau, jetant deux femmes dangereusement près de lui

Les requins baleines sont considérés comme les plus gros poissons du monde dans l’océan. Contrairement aux requins mortels, ces animaux aquatiques tachetés sont des êtres assez doux et se déplacent généralement lentement. Bien qu’il soit déconseillé de s’en approcher, les requins baleines n’attaquent généralement pas les humains.

Cependant, étant le plus gros poisson du monde, ils sont assez puissants et possèdent même la capacité de renverser des bateaux. Un incident similaire s’est produit lorsque deux femmes ont été jetées à l’eau après qu’un requin-baleine est entré en collision avec leur bateau. La vidéo désormais virale a été partagée sur Twitter le 15 décembre par un compte nommé Overtime.

Le clip s’ouvre sur deux femmes, portant des gilets de sauvetage, nageant dans l’eau. Un bateau peut être repéré à distance, avec un homme à la rame. Bien que selon le point de vue du spectateur, les femmes soient supposées s’amuser dans les eaux, la dernière partie de la vidéo révèle un scénario complètement différent et quelque peu effrayant.

Les images visuelles se transforment rapidement en locaux sous-marins, où à la grande surprise des utilisateurs des médias sociaux, un gigantesque requin-baleine est vu gargouiller de grandes quantités d’eau, envoyant des ondulations à la surface. On suppose que les deux femmes auraient pu tomber de la planche lorsque le requin-baleine est entré en collision avec le bateau. Bien que le poisson géant ne semble pas être en mode attaque, les deux femmes semblent avoir reçu un éclair du bleu lors de la rencontre soudaine.

“Je ne vais plus jamais dans l’océan”, lit-on dans la légende du tweet. Dès que la vidéo a fait surface sur la plateforme de microblogging, la population de Twitter s’est précipitée sur les commentaires pour partager ses réactions à la rencontre sauvage.

Les qualifiant d’inoffensifs, un utilisateur a écrit : « Ce sont des requins-baleines et ce sont de gentils géants. Vous pouvez faire de la plongée avec tuba et les voir à Cebu aux Philippines… ne vous inquiétez pas, ils ne vous mordront pas. “Les requins-baleines Lol ne sont pas dangereux, mais je paniquerais aussi”, a ajouté un autre. Un troisième individu, en revanche, était assez sceptique quant au clip visuel et pensait que la vidéo était un canular. « Cette vidéo est fausse… Où est le fond du bateau ? Et la lumière réfractée par le gris de l’eau… trop trop bleue », a-t-il commenté.

Ce sont des requins baleines et de gentils géants. Vous pouvez faire de la plongée avec tuba et les voir à Cebu aux Philippines… ne vous inquiétez pas, ils ne vous mordront pas 🤣🤣🤣— kyle cholo (@vinceron1) 15 décembre 2022

Les requins-baleines Lol ne sont pas dangereux mais je paniquerais aussi— CJ (@schwifty00) 15 décembre 2022

Cette vidéo est fausse. Où est le fond du bateau ? Et la lumière se réfractant du gris de l’eau… trop bleu pic.twitter.com/9vSvlG3VHb– Christopher Williams Le Davinci noir (@Theblackdavinci) 15 décembre 2022

Bien qu’il n’y ait aucune indication claire quant à savoir si la vidéo virale est authentique ou non, le clip est en effet amusant à coup sûr. Jusqu’à présent, la publication Twitter a amassé plus de 11 millions de vues et reçu plus de 227,9 000 likes.

