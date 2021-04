Dans des images terrifiantes faisant des tournées sur Internet, un pêcheur a été traîné dans la mer par un puissant requin qui a également fait chavirer son bateau au large de la côte irlandaise. Graham Smith, 43 ans, un pêcheur de Moville, dans le comté de Donegal, avait attrapé un requin-taupe commun au large du Donegal en Irlande, mais bientôt les choses se sont aggravées quand soudainement, il a été plongé dans l’eau avec son kayak renversé. Il avait été engagé dans une bataille avec le prédateur pendant près de 20 minutes. Les images montrent la confrontation, le requin peut être repéré en train de poursuivre l’appât avec ses dents visibles. Graham peut être vu tirant désespérément sur la canne à pêche pour le contrôler alors que le requin traîne la ligne derrière lui et par-dessus son épaule. Ensuite, le requin traîne la canne sur le côté du bateau et incline le kayak jusqu’à ce qu’il chavire.

Parler à LADbible, Graham a partagé qu’il pêchait plusieurs fois par an dans le Donegal en Irlande. Qualifiant les maraîches de «requin intelligent» et de «notoirement difficile», il a dit qu’il l’avait combattu pendant environ 15 à 20 minutes, mais «vers la fin du combat, le requin l’a fait sortir».

Graham a dû appeler à l’aide de personnes sur un bateau à proximité: «Pouvez-vous me remorquer rapidement pour me sortir de cette situation difficile? Ensuite, je peux faire monter le requin et le laisser partir. »Alors qu’il était plongé dans l’eau, les gens l’ont aidé à remonter sur le bateau qui le remorquait. Il estime avoir perdu plus de 400 £ d’équipement au cours de la rencontre, car une boîte de kit non sécurisée a renversé son contenu dans l’océan, qui comprenait une caméra GoFish, un téléphone mobile Huawei P30 et une GoPro parmi les éléments détruits ou perdus. La plupart des appareils électroniques étaient tous «attachés ou étanches».

Un tel incident ne s’est produit que deux fois au cours de ses presque 14 années de pêche, mais il ajoute qu’il l’aurait «levé et laissé partir» s’il avait eu encore 15 minutes.

