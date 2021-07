Un requin attaque un instructeur de surf donnant des cours aux enfants qui ont manqué aux enfants de POUCES

Un REQUIN a attaqué un instructeur de surf et a raté de peu ses jeunes étudiants de quelques centimètres alors qu’ils étaient en cours de cours au large de la côte géorgienne.

Yamada Atsushi, également connu sous le nom de « Hot Sushi », a déclaré qu’il était « super duper reconnaissant » d’avoir été mordu et qu’il ne faisait pas partie des « jeunes précieux » ou des instructeurs participant à la session.

Yamada Atsushi, alias Hot Sushi, a déclaré qu’il était «super duper reconnaissant» d’avoir été le seul à avoir été mordu Crédit : Facebook

L’homme de Géorgie a partagé des images de son épreuve sur Facebook Crédit : Facebook

Sushi chaud avant l’attaque Crédit : Facebook

Le surfeur a déclaré qu’il avait besoin d’un « nettoyage en profondeur douloureux et intense » et a laissé A&E avec « beaucoup de points de suture ».

L’homme emmenait un groupe de ses étudiants du Happy Surf Camp Aloha pour une leçon au large de Tybee Island, en Géorgie, lorsque l’attaque a eu lieu.

Les services d’urgence de Chatham ont déclaré qu’un nageur avait été mordu mardi sur Tybee Island près des 18e et 19e rues.

Le diffuseur d’Atlanta WJCL-TV a déclaré que les services d’urgence ont dû nettoyer l’eau pendant « une heure ou deux » après l’attaque.

Un pêcheur local a déclaré que l’homme avait peut-être été mutilé par un Black Tip.

« ÇA A PU ÊTRE BEAUCOUP PIRE »

Hot Sushi a publié des photos d’équipes d’urgence traitant sa jambe et son séjour à l’hôpital sur Facebook.

Dans un article, il a écrit : « Je m’excuse pour cet incident fou qui a rendu les choses chaotiques.

« Par-dessus tout, je me sens super duper reconnaissant que ce ne soit MOI, personne d’autre, qui était dans l’eau de mer à ce moment-là, en particulier tous ces précieux jeunes, y compris mes fabuleux instructeurs ou n’importe qui d’autre…

« Cela aurait pu être bien pire, alors sentez-vous assez chanceux à peine de sortir des urgences après le nettoyage en profondeur intense et douloureux avec beaucoup de points de suture.

« En même temps, je faisais de mon mieux pour ne pas laisser mes merveilleux et courageux campeurs paniquer en me voyant me blesser devant eux. »

Le surf camp a été fermé mercredi afin qu’Atsushi puisse rencontrer des chirurgiens plasticiens mais se regrouperait jeudi matin.

« Après cet incident de moi-même, il va être difficile pour moi de dire » venez surfer avec moi ! « , a-t-il ajouté.

« Donc, je laisserai à tout le monde le soin de continuer ou de reporter votre ou vos séances jusqu’à ce que nous soyons tous refroidis mentalement. »

Cela survient alors que les amateurs de plage en Caroline du Nord ont été surpris par ce qu’ils prétendaient être de « très gros requins » rôdant près du rivage dimanche.

Des clichés à couper le souffle montrent plusieurs nageoires dorsales dépassant de l’océan au large d’une plage d’Oak Island.

Une note sur Facebook d’Oak Island Water Rescue disait: « Nous ne voulons alarmer personne car c’est une chose très naturelle, mais nous avons reçu un rapport et des photos de ce qui semble être de grands requins nageant juste à côté de la plage près de 4300 Est Promenade sur la plage.

« Nous allons étudier cela plus en détail et arborerons notre drapeau violet aujourd’hui pour avertir d’éventuels poissons dangereux. »

Mais certains ont souligné que les nageoires n’appartiennent peut-être pas aux requins et pourraient être celles de baleines, de dauphins ou de raies manta.

En juin 2019, Paige Winter, de Caroline du Nord, a perdu sa jambe dans une horrible attaque de requin et n’a été sauvée d’une mort imminente qu’après que son père a héroïquement frappé l’animal cinq fois dans le nez avant de la mettre en sécurité.

La courageuse jeune femme de 19 ans s’est retrouvée avec des blessures qui ont changé sa vie.

Elle se baignait dans les eaux au large du parc d’État de Fort Macon lorsque le prédateur a frappé.

Sushi chaud sortant de l’hôpital Crédit : Facebook

Une photo d’un requin de sable Crédit : Alamy

CAPITALE D’ATTAQUE DE REQUINS

Pendant ce temps, le nombre d’attaques de requins a explosé à travers le monde alors que les nageurs continuent d’ignorer les signes avant-coureurs des bains de sang – voyant près de 800 personnes mutilées en seulement neuf ans.

L’Amérique a dépassé l’Australie pour le nombre d’attaques avec Cape Cod, Massachusetts, désormais considérée comme la capitale mondiale des requins.

Les experts rapportent en avoir vu 50 rien que dans le paradis de vacances populaire cet été.

Cependant, malgré un pic de mutilations par les bêtes féroces et des signes avertissant d’attaques sur les plages aux États-Unis et en Australie, les nageurs se mettent toujours en danger.

Cette année, 49 attaques de requins – dont six mortelles – ont été lancées à travers le monde, alors que les prédateurs sous-marins continuent de se rapprocher des humains.

Les États-Unis ont enregistré le plus grand nombre de morsures de requins, signalant 33 incidents, tandis que l’Australie en a enregistré 18.

Un énorme 791 attaques de requins ont été signalées entre 2010 et 2019, selon les données publiées par l’International Shark Attack File, avec une moyenne mondiale annuelle de 80 morsures.

C’est une augmentation incroyable par rapport aux données de 1970 à 1979, lorsque seulement 157 attaques ont été signalées.