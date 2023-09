Un républicain fustige Marjorie Taylor Greene à propos de la destitution de Biden : « absurde »

Le représentant républicain Ken Buck a de nouveau interpellé sa collègue républicaine Marjorie Taylor Greene, la critiquant cette fois pour ses efforts visant à destituer le président démocrate Joe Biden.

Bien qu’il soit un fervent partisan de la destitution de Biden, Greene a exhorté le Congrès dans un message publié samedi sur X, anciennement Twitter, à « ne pas précipiter » un vote de destitution et à voter plutôt pour une enquête de destitution. Greene, une républicaine de Géorgie, avait déjà déposé de nombreux articles de mise en accusation contre Biden, dont un le premier jour complet de sa présidence en janvier 2021. Il semble qu’elle ait depuis changé de ton, appelant ses collègues du Congrès à lancer une enquête « non ». peu importe le temps que cela prend. »

Buck, un républicain du Colorado, a attaqué Greene dimanche en réponse lors d’une interview sur MSNBC. À l’intérieur avec Jen Psakioù il a déclaré que l’idée selon laquelle le loyaliste de MAGA est un « expert » en matière de destitution est « absurde ».

La représentante américaine Marjorie Taylor Greene (à droite) au Capitole des États-Unis le 19 juillet 2023. Le représentant Ken Buck (à gauche) au Capitole le 10 juin 2020.

Psaki, un ancien attaché de presse de Biden à la Maison Blanche, a interrogé Buck sur le récent changement d’urgence de Greene dans la destitution de Biden.

L’animateur de MSNBC a cité l’un des Les messages X de Greene cela dit, « notre pays mérite que le Congrès vote en faveur d’une enquête de destitution pour des raisons très importantes, et non un vote de destitution précipité ».

« C’est un petit changement dans la chronologie, un petit coup de frein », a déclaré Psaki avant de demander à Buck ce qu’il pensait du message de Greene.

« Marjorie a déposé des articles de mise en accusation contre le président Biden avant qu’il ne prête serment il y a plus de deux ans et demi », a déclaré Buck. « L’idée qu’elle soit désormais l’experte en matière de destitution ou qu’elle soit celle qui devrait fixer le calendrier de la destitution est absurde. »

Semaine d’actualités dimanche, nous avons contacté par e-mail et par téléphone les représentants de Greene et Buck pour commentaires.

Buck a également déclaré à Psaki qu’il ne croyait pas qu’il existe des preuves qui pourraient conduire à la destitution du président.

« Le moment de la destitution est le moment où il existe des preuves liant le président Biden, s’il existe des preuves liant le président Biden, à un crime ou un délit grave », a-t-il déclaré. « Cela n’existe pas pour le moment. »

Buck : Marjorie a déposé des articles de mise en accusation sur Biden avant qu’il ne prête serment. Donc l’idée qu’elle est maintenant l’experte en mise en accusation, ou qu’elle est quelqu’un qui peut fixer le calendrier de la mise en accusation est absurde. pic.twitter.com/AUGoI4OQam – Acyn (@Acyn) 10 septembre 2023

Greene a riposté dimanche soir, répondant aux critiques de Buck sur MSNBC dans un article sur X.

« Quand Ken Buck va-t-il annoncer qu’il est démocrate » » Greene a posté. « Le montant des shillings pour Joe Biden est stupéfiant. C’est presque comme s’il espérait que Joe le nommerait pour quelque chose. »

Buck et Greene se sont affrontés à plusieurs reprises cet été, notamment la semaine dernière lorsque le membre du Congrès s’est moqué du passé du républicain de Géorgie en tant qu’ancien propriétaire d’une salle de sport CrossFit.

Dans une série de posts sur X, anciennement Twitter, Greene a critiqué Buck le 5 septembre pour sa défense de la façon dont les accusés du 6 janvier ont été traités après qu’un responsable du GOP dans son État d’origine, le Colorado, a affirmé que les droits constitutionnels étaient violés.

Greene, un fervent allié de l’ancien président Donald Trump et partisan de ses fausses allégations de fraude électorale, s’en est pris à Buck, membre du Freedom Caucus de droite, pour s’être opposé aux efforts visant à destituer Biden et pour avoir voté pour certifier la victoire des démocrates en 2020. élection présidentielle.

Buck a riposté contre la députée deux jours plus tard lors d’une entretien sur une radio conservatrice, où il s’est moqué de l’implication passée de Greene dans le CrossFit et de sa prétendue ignorance de la Constitution américaine. Le républicain du Colorado était auparavant procureur fédéral et professeur de droit.