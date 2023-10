Un républicain du Texas travaille avec les démocrates pour lutter contre les cartels mexicains du fentanyl

« Mon fils est revenu d’un enterrement il y a deux semaines. Son meilleur ami est mort », a-t-il déclaré à POLITICO cet été, ajoutant que l’ampleur du problème exige que les États-Unis fassent davantage. « Ma fille aînée a assisté à quatre funérailles, toutes organisées par des amis du lycée. »

La rencontre rapprochée de la famille McCaul avec la crise du fentanyl devient tragiquement courante : près de 110 000 Américains sont morts d’overdoses de drogue l’année dernière. Ce chiffre est passé d’environ 70 000 avant la pandémie de Covid, selon les Centers for Disease Control and Prevention, et n’a montré aucun signe de ralentissement.

La Drug Enforcement Administration a annoncé à la fin du mois dernier qu’elle avait saisi depuis janvier plus de 55 millions de pilules de fentanyl, dépassant sa récolte de 2022 alors qu’il ne reste que quelques mois dans l’année.

Pourtant, convaincre ses compatriotes républicains de soutenir une législation bipartite – que Biden pourrait défendre comme une victoire – est difficile à convaincre. Au Congrès, de nombreux membres du Parti républicain ont profité de la mauvaise nouvelle pour dénoncer Biden, en l’associant à ce qu’ils considèrent comme la politique laxiste du président en matière de sécurité des frontières. En juillet, le président de l’époque, Kevin McCarthy, a réuni un groupe de travail sur la lutte contre les cartels pour attirer l’attention sur la volonté du Parti républicain de mener la lutte contre eux.

Le chef du groupe de travail, Rep. Dan Crenshaw (Républicain du Texas), dont le district de la banlieue de Houston se trouve juste à l’est de celui de McCaul, a imputé la responsabilité de Biden pour sa gestion de la frontière. Ancien Navy SEAL, Crenshaw a proposé une résolution autorisant le recours à la force militaire contre les cartels mexicains.

Ancien Navy SEAL, Crenshaw a proposé une résolution autorisant le recours à la force militaire contre les cartels mexicains. | Alex Wong/Getty Images

« Les cartels ont un contrôle opérationnel sur notre frontière sud, facilitent et profitent de notre crise de l’immigration », a-t-il déclaré dans un communiqué après que McCarthy l’ait nommé.

McCaul, dont le panel a compétence sur La résolution de Crenshaw d’autoriser la force militaire, n’en a pas parlé. Il a déclaré qu’il pensait que la belligérance risquait d’aliéner le Mexique, qu’il considère comme un allié dans la lutte, tout en poussant davantage de migrants vers la frontière.

« Ce sont des coups politiques, et cela ne changera pas la manière dont les affaires se déroulent réellement », a déclaré McCaul.

Cela a agacé Crenshaw, qui a déclaré à POLITICO que « McCaul sait mieux » et « n’aurait pas dû dire ça ».

Pourtant, les efforts de McCaul pour trouver un terrain d’entente ont intrigué les démocrates, qui cherchent désespérément à progresser dans la lutte contre le fléau du fentanyl.

Un responsable de la Maison Blanche, qui a requis l’anonymat pour discuter de la coopération avec un membre du Congrès républicain, a déclaré que l’administration souhaitait continuer à travailler avec McCaul « sur des mesures législatives qui contribueront à notre objectif commun ».

McCaul a déclaré à POLITICO dans un communiqué qu’il s’était engagé à faire adopter sa législation. « Nous devons aux familles qui ont tant perdu d’organiser un vote en salle. »

Ancien chef de la lutte contre le terrorisme et de la sécurité nationale au sein du bureau du procureur américain du Texas, McCaul plaide en faveur d’une coopération, à la fois avec Biden et avec le président populiste mexicain, Andrés Manuel López Obrador. Trouver des moyens de réduire le nombre de décès par surdose est très important, a-t-il déclaré, même si le succès pourrait profiter à Biden lors des élections de l’année prochaine.

Il a proposé une législation bipartite avec le classement démocrate de son panel, celui de New York. Grégory Meeks, pour donner à Biden le pouvoir de sanctionner les cartels et ceux qui les aident. Et il veut convaincre López Obrador d’autoriser les agents américains des douanes et de la protection des frontières à aider à surveiller les ports mexicains, où les responsables américains affirment que les produits chimiques nécessaires à la fabrication du fentanyl arrivent par bateau depuis la Chine.

Le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, le représentant Michael McCaul (R-Texas) (à gauche) et le représentant membre de rang Gregory Meeks (DN.Y.) assistent à une audition complète de la commission sur la Chine. le mardi 28 février 2023, au Capitole à Washington. | Jacquelyn Martin/AP

Cela nécessitera la coopération de López Obrador, qui a parfois tendu la main et d’autres ont nié que le fentanyl soit produit dans son paysa accusé les législateurs américains de faire des boucs émissaires et a déclaré que les États-Unis pourraient ne pas connaître de crise d’overdose si les Américains serraient davantage leurs enfants dans leurs bras.

McCaul pense qu’il peut apporter un certain bipartisme aux efforts de Biden pour atteindre le Mexicain mercuriel. « Je vais faire un voyage pour rencontrer les responsables là-bas et parler de l’importance », a déclaré McCaul. « Nous avons désormais perdu 70 000 enfants. »

McCaul – aux côtés de Meeks et de son compatriote texan Henri Cuéllarun autre démocrate — rencontré fin septembre le nouveau secrétaire aux Affaires étrangères du MexiqueAlicia Bárcena, à Washington pour discuter de l’arrêt de l’entrée du fentanyl au Texas, a publié l’équipe de McCaul sur X, l’ancien Twitter.

Cela contraste fortement avec L’approche de Crenshawqui a proposé une résolution condamnant López Obrador en avril après que le Mexicain ait menacé d’essayer de convaincre les électeurs d’évincer les républicains de leurs fonctions pour avoir évoqué le recours à la force contre le Mexique.

McCaul a déclaré que lors de son premier mandat au Congrès, il y a près de deux décennies, il avait également présenté une législation dans ce sens.

Il réalise désormais que la diplomatie fonctionne mieux que les menaces. « Autoriser le recours à la force militaire contre une organisation au Mexique revient essentiellement à déclarer la guerre au Mexique, et… ils sont notre plus grand partenaire commercial », a déclaré McCaul.

Davantage de violence au Mexique légitimerait également les demandes d’asile, ce qui entraînerait une augmentation du nombre de migrants cherchant à venir aux États-Unis, estime McCaul.

« Quand j’en parle, l’ampoule s’allume : ‘Oh, je n’y ai pas pensé' », a déclaré McCaul à propos de l’argument qu’il présente à ses collègues républicains qui veulent recourir à la force.

Pour endiguer le flux de fentanyl vers les États-Unis, McCaul souhaite empêcher les produits chimiques bruts, provenant principalement de Chine, d’entrer au Mexique via des ports comme Manzanillo, sur la côte Pacifique du pays. Le CBP pourrait travailler avec les Marines mexicains, que McCaul considère comme fiables, et utiliser de nouvelles technologies pour détecter et saisir ces produits chimiques, a-t-il déclaré.

Des cargos attendent d’accoster au port de Manzanillo, au Mexique, le mercredi 19 juillet 2023. Fernando Llano | Fernando Llano/AP Photo

Il est également l’auteur un projet de loi visant à perturber le flux de ces produits chimiques vers le Mexique en les plaçant ainsi que le fentanyl illicite sur la liste des substances réglementées par la Convention internationale sur les armes chimiques. Co-parrainé par 10 autres républicains, la commission des Affaires étrangères a approuvé le projet de loi en mai.

Et tandis que les représentants démocrates. Joaquín Castro du Texas et Sara Jacobs de Californie étaient sceptiques quant à la faisabilité de la proposition, étant donné que le fentanyl est un analgésique couramment prescrit, Meeks leur a assuré qu’il avait travaillé avec McCaul pour garantir que la classification de la drogue en vertu de la convention n’entraverait pas son utilisation légale.

Cibler les produits chimiques bruts pour fabriquer du fentanyl est une stratégie partagée par le gouvernement californien. Ami Berale démocrate de premier plan de la sous-commission des affaires étrangères pour l’Indo-Pacifique, qui a tenu des discussions sur le fentanyl à Mexico en septembre.

« Il se trouve dans un État frontalier et il voit certainement, je pense, l’impact de lui-même », a déclaré Bera à propos de McCaul.

McCaul est également l’auteur d’un projet de loi bipartisan imposer des sanctions aux cartels de la drogue et autres organisations criminelles pour le trafic illicite de fentanyl et de ses matières premières, un complément au Un projet de loi du Sénat qui la commission des banques, du logement et des affaires urbaines a approuvé en juin.

McCaul a déclaré qu’il craignait que les Texans se rendant dans le sud pour remplir leurs ordonnances ne soient exposés au fentanyl après la drogue illicite a été trouvée dans des médicaments achetés dans des pharmacies légitimes au Mexique.

Mais la fenêtre de McCaul pour réunir ses collègues et l’administration Biden se ferme à l’approche de l’élection présidentielle de l’année prochaine, donnant aux républicains une raison de résister à un accord législatif que Biden pourrait présenter comme un exemple de sa capacité à forger des solutions bipartites.

C’est un rythme lié aux cycles électoraux que McCaul a vu à plusieurs reprises au cours de ses près de 20 années au Capitole. « Nous légiférons la première année, puis nous avons des combats politiques la seconde », a-t-il déclaré.