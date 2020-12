Les dirigeants législatifs du Michigan ont condamné les commentaires du représentant de l’État Gary Eisen suggérant une violence potentielle pour perturber le vote de lundi par les électeurs présidentiels. Il a également perdu ses postes au comité.

Eisen a fait des vagues lundi matin quand il a décrit un prochain «Je vous salue Marie» tenter de transformer les 16 électeurs de l’État en faveur de Donald Trump.

Eisen n’a pas précisé ce que serait cette tentative, mais il a promis un «Événement historique» qui «fera plus tard la une des journaux».

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait garantir qu’il n’y aurait pas de violence au Capitole de l’État de Lansing, Eisen a répondu qu’il ne le pouvait pas.

« Non, » il a répondu. «Je ne sais pas parce que ce que nous faisons aujourd’hui est inconnu. Cela n’a pas été fait. «

Eisen a dit qu’il serait juste un « témoin » à cette manifestation non spécifiée pour montrer qu’il « les soutiens » les efforts.

Les républicains d’État ont rapidement répondu à l’interview d’Eisen en le dépouillant de ses positions au comité et en condamnant ses commentaires.

«En tant qu’élus, nous devons être clairs sur le fait que la violence n’a pas sa place dans notre processus démocratique. Nous devons être tenus à une norme plus élevée. Pour cette raison, le représentant Eisen a été démis de ses fonctions au comité pour le reste du mandat, » Le président de la maison du Michigan, Lee Chatfield, a déclaré dans un communiqué.

Tommy Zammit, un porte-parole du Parti républicain du Michigan, a nié avoir eu connaissance de ce à quoi Eisen faisait référence.

Les paroles d’Eisen font suite à une autre représentante de l’État, la démocrate Cynthia Johnson, accusée cette semaine d’avoir potentiellement incité à la violence avec un avertissement vidéo «Trompeurs» à «Marchez légèrement» et lui dire « soldats » pour «leur faire payer». Elle a également perdu ses postes au comité.

La gouverneure Gretchen Whitmer (D) a en fait défendu Johnson cette semaine, exhortant les gens à avoir « Un peu de compassion et de grâce » et dire que la retirer des postes de comité en raison des commentaires est « trop ​​loin. » Elle a contacté les dirigeants de la Chambre pour tenter de renverser la décision du comité. On ne sait pas encore si elle fera de même pour Eisen.

Les bâtiments législatifs du Michigan, l’un des nombreux États swing que Trump a allégués avoir perdu à cause de la fraude électorale, ont été fermés lundi en raison de « Les préoccupations de sécurité » autour des électeurs votant ce jour-là pour certifier la victoire de Joe Biden dans l’État.

Un porte-parole du Sénat de l’État a déclaré qu’il y avait « menace crédible de la violence » qui a forcé la fermeture.

Bien que l’on ne sache pas à quoi Eisen faisait référence, le conseiller de la Maison Blanche, Stephen Miller, a révélé lundi dans une interview « Fox & Friends » que les électeurs suppléants voteraient également en faveur de Trump et que ces résultats seront envoyés au Congrès, avec le votes réels des électeurs officiels.

