Un républicain dissident est emprisonné pendant au moins 22 ans pour avoir tué un officier de prison, 52 ans

Un républicain dissident «impitoyable» qui a tué un agent de prison en congé pour servir son idéologie «tordue» est emprisonné depuis au moins 22 ans.

Christopher Robinson, 50 ans, a joué un rôle “ intime et inextricable ” dans la mort du père de famille dévoué Adrian Ismay, a déclaré le juge Gerry McAlinden.

Il le connaissait en tant que bénévole de l’Ambulance Saint-Jean, mais il l’a choisi pour cibler.

Le père de trois enfants marié, âgé de 52 ans, est décédé 11 jours après avoir subi de graves blessures à la jambe lorsqu’une bombe Semtex a explosé sous sa camionnette peu de temps après avoir quitté son domicile de l’est de Belfast en 2016.

Agent de prison Adrian Ismay, assassiné par Christopher Robinson, 50 ans, en 2016

Christopher Robinson, 50 ans, a été condamné à perpétuité pour le meurtre, mais sera éligible pour demander sa libération

À Belfast Crown Court, le juge McAlinden a déclaré: “ Son meurtre a été perpétré en application d’une idéologie terroriste républicaine tordue.

“L’accusé a joué un rôle important et intégral dans la planification et la réalisation de l’opération terroriste qui a entraîné la mort de M. Ismay.”

Il a conduit le véhicule la nuit de l’attaque pour transporter une autre personne impliquée à travers Belfast avant et après.

Robinson, d’Aspen Walk dans l’ouest de Belfast, a été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité pour le meurtre mais sera éligible pour demander une libération sous licence après 22 ans, a déclaré le juge.

Le groupe extrémiste qui se présente comme la «Nouvelle IRA» a affirmé avoir mené l’attaque contre l’officier de longue date.

Le juge a déclaré: “ Un tel mépris impitoyable pour la vie des autres dans une telle attaque est en fait un facteur aggravant. ”

Le surintendant détective du PSNI, Richard Campbell, a déclaré qu’il s’agissait d’une attaque “ lâche ” contre M. Ismay

Une photo montre des dommages à la camionnette conduite par Adrian Ismay après la bombe Semtex

M. Ismay a été libéré de l’hôpital après l’explosion du 4 mars et avait bien progressé, mais il est décédé de manière inattendue moins de deux semaines plus tard lorsqu’un caillot de sang lié à l’attentat a déclenché une crise cardiaque.

Il avait travaillé au Hydebank Wood Young Offenders ‘Centre dans le sud de Belfast, où il a formé de nouvelles recrues au service pénitentiaire.

Il était un bénévole de l’Ambulance Saint-Jean et profondément engagé dans toutes les parties de la communauté, a déclaré le juge.

Il a ajouté: “ C’était un être humain décent, chaleureux, généreux et aimant et notre société est la plus pauvre pour sa perte.

«Si seulement il y en avait plus comme lui.

Le juge a déclaré que Robinson avait recherché des informations sur Internet sur la perméabilité magnétique de l’aluminium avant que l’appareil ne soit attaché à la camionnette.

Il a été intimement impliqué dans le ciblage de lui pendant une longue période.

L’accusé a vérifié le profil en ligne de sa cible ainsi que les heures d’ouverture d’un supermarché près de chez lui.

Ensuite, il a pris des mesures importantes pour couvrir ses traces, y compris la destruction de preuves téléphoniques.

Sa famille a été abandonnée.

Le tueur n’a pas montré une scintille de remords, a déclaré le juge, et était resté sans expression lors de la détermination de la peine.

Il a ajouté: “ Seuls les cœurs de pierre les plus froids ne seraient pas affectés par leur lecture et quiconque d’une sensibilité normale ne pourrait que percevoir facilement comment chacun des auteurs de ces déclarations et de ceux qui y sont mentionnés ont été complètement dévastés par cette affaire et leur vie. modifié irrémédiablement.

“ Ces déclarations, avec une dignité tranquille, me rappellent les dommages que la mort de M. Ismay a causés à leur vie. ”

Le juge McAlinden a ajouté que les agents pénitentiaires et les policiers ont été régulièrement ciblés à la maison et en dehors du service simplement parce que dans ces environnements, ils sont considérés comme des cibles plus faciles.

Le surintendant détective du Service de police d’Irlande du Nord (PSNI), Richard Campbell, a déclaré qu’il s’agissait d’une attaque “ lâche ” contre quelqu’un que le tueur connaissait.

«Pensez à la dureté de cela», dit-il.

«Quelqu’un que vous connaissiez au sein de la société, quelqu’un que vous connaissiez, faire du bénévolat au sein de la communauté et choisir cette personne pour la tuer est tout simplement répréhensible.