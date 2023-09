Un républicain déclare que l’enquête de mise en accusation de Biden est en veilleuse

Le représentant républicain Ken Buck a déclaré jeudi qu’il pensait que l’enquête de destitution du président Joe Biden « devrait rester en veilleuse » jusqu’à ce que la Chambre réussisse à éviter une fermeture du gouvernement.

Le Congrès n’a plus que deux jours complets pour adopter un futur projet de loi de dépenses ou se mettre d’accord sur une résolution continue (CR) à court terme, avec tous les yeux rivés sur le président de la Chambre, Kevin McCarthy, et sur les dirigeants républicains de la chambre basse pour parvenir à un accord avant la date limite de fermeture du 11 : 59h samedi. Alors que les discussions se poursuivaient jeudi, le comité de surveillance de la Chambre des représentants a également tenu sa première audience d’enquête de destitution sur les allégations contre le président, que les membres du Parti républicain ont accusé de profiter des relations commerciales de son fils Hunter Biden avec des entités étrangères.

Cependant, Buck, un conservateur du Colorado, a déclaré à CNN plusieurs heures après l’audience qu’il était préoccupé par les « priorités » de ses collègues républicains, ajoutant: « Je pense qu’il n’y a rien de pire qu’un arrêt ».

« Je pense que c’est embarrassant », a poursuivi Buck en parlant avec Anderson Cooper de CNN. « Nous savions depuis longtemps que le 30 septembre approchait. Nous aurions dû parler en juillet d’une résolution continue. Cela ne doit pas nécessairement être fait à la veille d’un arrêt. »

Le représentant Ken Buck est photographié au Capitole des États-Unis le 31 mai 2023, à Washington, DC. Le républicain s’est entretenu avec CNN jeudi soir, affirmant que l’enquête de la Chambre sur le président Joe Biden était en veilleuse.

Anna Moneymaker/Getty Images



Lorsque Cooper lui a demandé s’il pensait que l’enquête de destitution de Biden devrait s’arrêter en cas de fermeture du gouvernement, Buck a déclaré qu’il n’était pas sûr que l’enquête soit jugée essentielle.

« Je ne sais pas exactement comment ils vont déterminer qui est essentiel et qui ne l’est pas », a déclaré Buck. « Mais je pense que cela devrait rester en veilleuse jusqu’à ce que nous ayons terminé avec la résolution continue et commencé à financer le gouvernement. »

Buck avait précédemment déclaré à Manu Raju de CNN qu’il pensait que l’enquête de destitution était une perte de temps. Alors que les républicains de la Chambre des représentants ont insisté sur le fait qu’il existe de plus en plus de preuves liant Biden à des cas de corruption et de mauvaise conduite, l’audience de jeudi n’a apporté aucune preuve claire pour étayer les allégations.

Semaine d’actualités a contacté le président de la surveillance de la Chambre, James Comer, par courrier électronique pour commentaires jeudi soir.

Un CR à court terme donnerait aux législateurs plus de temps pour élaborer les 12 projets de loi de crédits nécessaires au fonctionnement du gouvernement fédéral. Le Sénat a proposé un projet de loi provisoire bipartite plus tôt cette semaine, mais McCarthy a déjà rejeté la mesure, qui comprend les 6 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine demandés par Biden.

Les membres d’extrême droite de la Chambre ont également fait pression sur McCarthy au milieu des discussions sur la fermeture. Jeudi, plus de deux douzaines de législateurs du House Freedom Caucus signé une lettre poussant McCarthy à obtenir des réponses sur la manière dont il a l’intention de faire avancer les projets de loi de dépenses à la Chambre avant de s’appuyer sur un CR pour éviter l’arrêt.

Buck, un autre membre du caucus conservateur, n’a pas signé la lettre et a déclaré à CNN qu’il estimait qu’il était « vraiment inapproprié de commencer à faire connaître les choses ».

« Si nous voulons tenir des réunions au sein de la famille républicaine, nous devrions d’abord le faire à huis clos », a déclaré Buck.

« Deuxièmement, je pense… quand ils commencent à inclure l’Ukraine parmi leurs demandes, à savoir que nous ne devrions plus financer l’Ukraine, je ne suis tout simplement pas d’accord avec cela », a-t-il poursuivi. « Je pense que nous devons nous assurer que [Russian President Vladimir] Poutine ne gagne pas cette guerre. Et je pense que nous devons nous assurer que nous soutenons l’Ukraine autant que possible, et être réalistes à ce sujet. »