Un républicain déclare à CBN News qu’il a évincé McCarthy pour « les politiques Biden-Pelosi-Schumer… nous mettant en faillite »

L’un des huit républicains qui ont voté pour mettre fin au mandat de Kevin McCarthy en tant que président de la Chambre a expliqué à CBN News pourquoi il avait voté « oui ».

Le représentant républicain de Virginie, Bob Good, a expliqué au correspondant de Capitol Hill, Matt Galka, ses réflexions sur le fait que McCarthy soit inapte à ce poste.

Matt Galka : » Bob Good, membre du Congrès de Virginie. Les dernières 24 heures ont été chargées pour vous, nous allons donc y aller directement. Vous avez eu la chance de dormir dessus, je suppose que vous avez eu la chance de dormir dessus. Au moins. Après avoir pris un peu de temps, pris un peu de recul maintenant, êtes-vous satisfait de tout ce qui concerne la manière dont le processus s’est déroulé hier pour destituer l’actuel ancien président Kevin McCarthy ? »

Le représentant Bob Good (R-VA) : « Bien que ce soit une triste décision de devoir voter pour destituer notre président, (cela) n’a pas été une décision difficile malheureusement en raison des échecs de leadership qui ont été démontrés cette année et qui ont culminé avec ce qui s’est passé samedi avec la résolution continue. C’est donc avec le cœur lourd que je l’ai abordé et mon esprit inquiet du conflit qui nous attendait, cependant, j’étais reconnaissant que nous ayons pu l’emporter sur ce qui devait être fait pour le pays, pour le bien du pays. »

« Et je suis encouragé par ce qui s’est passé depuis lors. Je suis persuadé, convaincu que nous en sortirons avec une conférence plus unifiée parce que nous devrons nous réunir et voter pour un nouvel orateur avec 218, espérons-le, 221, espérons-le, pour « Soyons unanimes parmi les républicains… Nous voulons choisir un David, pas un Saül, nous voulons aborder cela dans la prière et humblement, examiner ces candidats et faire de notre mieux pour le peuple américain. Le pays ne peut pas nous permettre de faire autre chose et donc je Je suis encouragé, mais encore une fois, le vrai travail commence maintenant et nous nous y engageons. »

Galka : « Quel a été le facteur décisif dans votre vote ? »

Bon : « Au lieu d’adopter nos projets de loi de dépenses comme il l’avait promis et de tenir son engagement de réduire les dépenses discrétionnaires d’avant la COVID-19 pour les dépenses discrétionnaires non liées à la défense, il a traîné, il a traîné, il était un leader irresponsable et il n’arrivait pas à décider, il n’a pas dirigé la conférence. Nous n’avons pas adopté ces projets de loi et pourtant, il a répondu samedi avec une résolution continue selon laquelle les démocrates votent par 209 contre 1 à la Chambre et 51 contre 0 au Sénat parce que cela maintient en place tous les Biden. -Les politiques Pelosi-Schumer dont nous souffrons, qui détruisent le pays et nous mettent en faillite d’un point de vue fiscal. Pourquoi tous les démocrates ne voteraient-ils pas pour cela ? Nous n’avons pas besoin d’un président républicain ou d’une majorité républicaine pour faire quoi. Les démocrates veulent que nous le fassions, nous avons donc besoin de changement. Le pays ne peut plus se permettre le statu quo. »

Galka : « Evidemment, nous regardons vers l’avenir maintenant. Qui sera le prochain orateur de la Chambre ? »

Good : « Il y a environ une demi-douzaine de personnes qui ont levé la main et c’est drôle que les médias me harcèlent en me disant ‘Oh, qui ça va être ? Qui va être le candidat ?’ avant que nous ayons le vote hier. Et je leur ai dit : « Écoutez, personne ayant une stature d’influence qui serait perçue comme une chance crédible d’atteindre 218 ne va lever la main et dire que je suis candidat avant que le Président McCarthy ne soit élu ». supprimés en raison de représailles, en raison des conséquences, et parce qu’ils seraient perçus comme faisant partie d’une sorte de renversement, faute d’un meilleur terme. Ils avaient besoin d’émerger de manière organique après qu’il y ait eu une opportunité pour un véritable concours, une véritable compétition, et non un couronnement comme nous l’avons eu dans le passé. Mais ils devront le mériter maintenant, et donc vous en avez une demi-douzaine environ. qui jettent leur chapeau dans le ring. Deux ou trois d’entre eux, je pense, seraient des candidats vraiment de qualité de mon point de vue.

Galka : « Les noms qui circulent en ce moment – ​​Steve Scalise, Jim Jordan – ces messieurs, pourriez-vous soutenir l’un d’entre eux ? Et la raison pour laquelle je pose cette question, c’est parce qu’ils sont considérés comme des alliés de McCarthy et je suis juste curieux de savoir comment un nouveau candidat émergent à la présidence de la Chambre qui aurait pu soutenir Kevin McCarthy, comment obtient-il les votes après ce que nous avons vu hier où une partie de la conférence ne voulait pas que Kevin McCarthy soit présent. un de ses alliés ? »

Bon : « Eh bien, encore une fois, je ne commenterai pas les noms individuels d’une manière ou d’une autre à ce stade. Je ne pense pas que ce serait sage de ma part. Cependant, je pense que tout le monde aborde la question de manière pragmatique et se rend compte qu’il y a encore une fois, il y a il faudra faire des compromis et des concessions mutuelles, car il en faut 218. Il s’agit donc probablement de quelqu’un qui était au moins raisonnablement partisan du Président McCarthy, du moins publiquement de toute façon. Mais je pense que ce sera quelqu’un qui, va exiger que quelqu’un qui jouit d’un respect, d’une stature et d’une influence largement répandus au sein de la conférence pour arriver à ce chiffre de 218. Ce ne sera probablement pas l’une des huit personnes qui ont voté pour quitter le fauteuil, à mon avis.

