Le plus haut sénateur républicain chargé de superviser la réglementation de Wall Street espère que les directeurs généraux des plus grands prêteurs du pays «défendront le capitalisme» lorsqu’ils comparaîtront devant son comité.

Le sénateur Pat Toomey, R-Pa., A déclaré qu’il voulait entendre les banquiers défendre la pratique des rachats d’actions et assurer le GOP que les problèmes politiques et sociaux n’influencent pas les entreprises et les individus que le prêteur choisit de souscrire.

« Une des choses que j’espère, et je vais exhorter ces gars à faire, est de se lever et de défendre le capitalisme », a-t-il déclaré à « Squawk Box » mercredi matin. « J’espère qu’ils défendront le système qui a créé plus d’opportunités et de prospérité que tout autre système. »

Les banques doivent « éviter le genre d’apaisement de tout ce mouvement que je vois, dans certains cas, où je pense que les agendas politiques commencent à s’insinuer dans la politique bancaire », a-t-il ajouté.

Les remarques de Toomey sont intervenues des heures avant que les hauts gradés de Wall Street ne témoignent devant le Congrès.

Des PDG, dont Jamie Dimon de JPMorgan Chase, Charles Scharf de Wells Fargo, Jane Fraser de Citi et David Solomon de Goldman Sachs, lanceront deux jours d’audiences devant le Comité sénatorial des banques, dont Toomey est le membre de premier plan.

Les dirigeants des banques seront probablement confrontés à des reproches des deux côtés de l’allée politique, les démocrates espérant s’attaquer aux différences raciales dans les prêts et les républicains désireux de garder les banques à l’écart des commentaires sociaux et politiques.