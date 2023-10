Nouvelles





Le représentant de Floride Carlos Gimenez tire la sonnette d’alarme sur le fait que la Chine cultive des « liens plus étroits » avec Cuba après que 17 ressortissants chinois ont été récemment appréhendés dans son district.

Le républicain, qui siège au comité de sécurité intérieure de la Chambre, a déclaré qu’il était « préoccupant » que les migrants en provenance de Chine aient pu entrer à Key Largo – une île dans la partie supérieure des Florida Keys – par bateau. selon les autorités.

“Cela m’inquiète vraiment du fait qu’ils essaient maintenant de se frayer un chemin à travers les Keys – ma partie du pays”, il a dit au Daily Mail dans une interview publiée dimanche.

« Je comprends que les Chinois ont de plus en plus d’influence. De plus en plus de projets d’infrastructures sont de plus en plus actifs dans notre hémisphère, notamment à Cuba.

En juin dernier, des rapports révélaient que Cuba avait accordé à la Chine le pouvoir de construire un centre de surveillance sur l’île, située à environ 90 milles au sud de la Floride.

Cette évolution fait suite à l’incident au cours duquel un ballon espion à haute altitude en provenance de Chine a survolé les États-Unis pendant environ une semaine entre fin janvier et début février avant d’être abattu au large des côtes de Caroline.

Le représentant Carlos Gimenez a déclaré que cette évolution était profondément préoccupante. Getty Images

Il y aurait eu au moins 100 problèmes de surveillance ces dernières années au cours desquels des bases militaires auraient été violées par des ressortissants chinois, dont beaucoup se présentaient comme des touristes. le Wall Street Journal a rapporté le mois dernier.

“Nous avons vu de très nombreux ressortissants chinois dire qu’ils étaient des touristes et tout ça et qu’ils photographiaient des installations sensibles”, a ajouté Gimenez au Daily Mail.

Le membre du Congrès a reproché à l’administration Biden sa politique frontalière, qu’il a qualifiée de « époustouflante ».

“Je suis fier de siéger au Comité des services armés, au Comité de la sécurité intérieure et au nouveau Comité spécial sur la Chine et j’ai demandé des informations supplémentaires à toutes les agences fédérales impliquées”, Gimenez a déclaré dans un communiqué suite à l’annonce des arrestations à Key Largo la semaine dernière.

Le ministre chinois de la Sécurité publique, Wang Xiaohong, rencontre le ministre cubain de l’Intérieur, Lazaro Alberto Alvarez Casas, le 20 mai 2023. PA

« Au Congrès, j’ai combattu les politiques frontalières à courte vue de l’administration Biden qui ont mis notre pays en danger et ont eu un impact sur notre communauté du sud de la Floride. »

Au cours du dernier exercice financier, qui s’est terminé au début de ce mois, les États-Unis ont subi un nombre record de 3,2 millions d’arrestations à la frontière, selon la US Border Patrol.

Gimenez est apparu comme une voix républicaine de premier plan au cours de la mêlée de 22 jours à la présidence du GOP qui a laissé la Chambre des représentants paralysée.

La Chine semble avoir noué des liens avec Cuba dans un contexte de tensions croissantes avec les États-Unis. PA

Il a soutenu l’ancien président de la Chambre, Kevin McCarthy (Républicain de Californie) et a voté pour lui à plusieurs reprises, avant de s’aligner plus tard et de soutenir l’actuel Président Mike Johnson (Républicain de Los Angeles).

Biden devrait rencontrer le président chinois Xi Jinping en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique à San Francisco le mois prochain, a déclaré un responsable. a déclaré à l’Associated Press.

La date exacte de la rencontre n’a pas été annoncée.

Biden et Xi se sont rencontrés pour la dernière fois en novembre 2022 en marge de la réunion du Groupe des 20 à Bali, en Indonésie.

Le républicain de Floride a souligné ses inquiétudes concernant l’arrivée de migrants sur le territoire américain par la mer. Twitter/@USBPChiefMIP

Xi a mis les pieds sur le sol américain pour la dernière fois en 2017, lorsqu’il a été invité dans le somptueux domaine de Mar-a-Lago, en Floride, du président Donald Trump.

L’administration Biden a fait une série d’ouvertures diplomatiques à Pékin dans le but d’aider à dégeler les relations glaciales avec la superpuissance asiatique.











