Un républicain clé appelle à une augmentation « générationnelle » des dépenses de défense pour contrer les adversaires américains

WASHINGTON (AP) — Le républicain le plus haut placé au sein d’un comité sénatorial chargé de superviser l’armée appelle à un « investissement générationnel » dans la défense américaine, affirmant qu’une augmentation agressive et significative des dépenses est nécessaire pour dissuader les menaces coordonnées des adversaires américains tels que la Russie et l’Iran. et la Chine.

Le sénateur Roger Wicker a déclaré à l’Associated Press qu’il demanderait 55 milliards de dollars supplémentaires en dépenses de défense au-delà des limites fixées en 2017. l’accord pour suspendre la dette de la nation limite il y a un an. Wicker a expliqué sa position en termes mondiaux, affirmant qu’il n’y a « jamais eu un tel niveau de coopération et de coordination entre un axe d’agresseurs » visant à défier la domination américaine.

Le plan constitue un jalon important pour les républicains du Sénat alors qu’ils entrent dans une nouvelle série de batailles budgétaires avec les démocrates dans le feu d’une année électorale très disputée. Le La Maison Blanche propose 850 milliards de dollars de dépenses de défense, adhérant à l’accord sur le plafond d’endettement en proposant une augmentation de 1 % par rapport à l’année précédente. Il est peu probable que ce plan suive le rythme de l’inflation et chercherait à réduire les coûts militaires en retirant les navires et les avions plus anciens.

Wicker a reconnu qu’il serait « une colline à gravir » de convaincre le Congrès de lever le plafond des dépenses à une époque de profonds bouleversements politiques. Washington est toujours aux prises avec des divisions sur le soutien à l’Ukraine, les répliques de deux longues guerres en Irak et en Afghanistan et un élection présidentielle entre deux candidats présumés – Biden et le républicain Donald Trump – qui épousent des visions très différentes du rôle de l’Amérique à l’étranger.

Mais Wicker, R-Miss., a déclaré que les États-Unis n’avaient pas le choix. « Nous serions très insensés, sur une base de survie nationale, d’adhérer à cela lorsqu’il s’agit de défense nationale », a déclaré Wicker, membre éminent de la commission sénatoriale des forces armées.

Alors que les faucons de la défense du Parti républicain prônent depuis longtemps des dépenses de défense robustes, le plan de Wicker va encore plus loin, appelant à un changement radical de la posture de défense américaine qui équivaudrait à un remaniement des priorités nationales. Selon sa proposition, l’armée consommerait à terme 5 % du produit intérieur brut américain, ou de la production économique totale.

Les dépenses de défense, mesurées en proportion du PIB, s’élèvent actuellement à environ 3 % et sont en baisse depuis le plus fort des guerres en Afghanistan et en Irak. Il n’a pas dépassé 5 % depuis le début des années 1990.

Dans les années 1980 et au début des années 1990, Wicker a déclaré : « Personne n’a pris de risque contre les États-Unis parce que nous étions assez puissants pour maintenir la paix. Nous n’en sommes tout simplement pas là pour le moment.

« Je pense que le fait que nous soyons dans une nouvelle guerre froide va de soi », a-t-il déclaré.

Le plan complet de Wicker est présenté dans un document de 52 pages sur lequel il travaille depuis un an. Dans ce document, il plaide en faveur d’une nouvelle génération d’armes, soulignant le vieillissement de l’arsenal américain alors que la Russie s’efforce d’étendre son territoire en Europe et que la Chine tente d’afficher une domination croissante dans certaines parties du Pacifique.

Des liens plus étroits entre la Chine et la Russie ont été soulignés au début du mois par un visite entre les dirigeants Vladimir Poutine et Xi Jinping. Le visite de deux jours – le premier voyage de Poutine à l’étranger après son cinquième mandat – reflète un partenariat croissant entre les deux nations, une alliance fondée sur le soutien aux régimes autoritaires et la domination dans leurs régions respectives.

La Chine a donné soutien diplomatique à Moscou après son invasion de l’Ukraine et est devenu l’un des principaux marchés d’exportation pour le pétrole et le gaz russes, contribuant ainsi à remplir les coffres de guerre du Kremlin pour l’offensive en cours.

Wicker a déclaré que la réunion de haut niveau entre Poutine et Xi « devrait être un signal d’alarme ».

Il a déclaré dans sa proposition que les États-Unis étaient confrontés à « l’environnement de menace le plus dangereux depuis la Seconde Guerre mondiale » et a préconisé une base de guerre nationale adaptée à un conflit de longue durée avec une grande puissance mondiale. Pour Wicker, cela englobe tout, depuis la maintenance différée des installations militaires américaines qui n’ont pas la bonne tension sur les prises de courant jusqu’à la préparation des armes nucléaires dans l’espace.

Néanmoins, les augmentations des dépenses risquent d’être considérées avec scepticisme par les législateurs qui se méfient de l’augmentation du budget de la défense, qui domine déjà le financement discrétionnaire annuel. La législation visant à suspendre le plafond de la dette nationale a été adoptée par le Congrès avec un fort soutien bipartisan et visait à limiter la croissance du budget fédéral à 1 % pour les six prochaines années, bien que les plafonds de dépenses n’aient été obligatoires que dans le budget de cette année.

La commission des services armés de la Chambre des représentants a approuvé ce mois-ci, avec un soutien quasi unanime, une proposition de 884 milliards de dollars pour le projet de loi annuel d’autorisation de la défense, en respectant les plafonds de dépenses mais en réorientant le financement vers des programmes militaires spécifiques. Pourtant, les démocrates du Sénat s’opposeront probablement à de nouvelles réductions des dépenses dans d’autres programmes gouvernementaux.

Le comité sénatorial devrait élaborer le mois prochain le projet de loi annuel sur l’autorisation militaire, mais le président, le sénateur démocrate Jack Reed du Rhode Island, n’a pas rendu public le montant des dépenses qu’il proposera. Wicker a déclaré qu’il avait été en contact avec Reed, ainsi qu’avec les principaux appropriateurs démocrates, au sujet du plan, mais que leur niveau de soutien n’était pas clair.

Dans le même temps, les faucons de la défense comme Wicker sont naviguer dans une politique changeante des dépenses de défense dans leur propre parti dans le cadre de la politique étrangère « l’Amérique d’abord » de Trump. Plus tôt cette année, un programme d’aide étrangère de 95 milliards de dollars pour l’Ukraine, Israël et Taïwan se sont heurtés à une forte résistance de la part d’une grande partie des républicains du Congrès, même si une grande partie des fonds serait dépensée pour acheter du matériel et des munitions auprès de fabricants de défense basés aux États-Unis.

Le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., s’est prononcé en faveur de la lutte contre ceux au sein de son parti qui veulent pousser les États-Unis vers une position plus isolationniste. Et Wicker a déclaré qu’il y avait « une opportunité » d’obtenir un large soutien pour redoubler les efforts américains dans le Pacifique, car les républicains du Congrès sont toujours favorables à la lutte contre la Chine.

Alors qu’il s’efforce de convaincre le Congrès de repenser les dépenses de défense, Wicker a déclaré qu’il modelait ses efforts sur les efforts déployés par l’ancien sénateur John McCain, un républicain de l’Arizona, en 2017 alors qu’il tentait d’augmenter considérablement les dépenses de défense. Cet effort a été pour la plupart infructueux.

Mais Wicker s’est dit convaincu que cette fois-ci, les choses pourraient être différentes.

Alors que la force militaire de la Chine augmente considérablement et que la Russie lance la plus grande invasion terrestre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, la différence entre 2017 et aujourd’hui réside dans « la réalité sur le terrain », a-t-il déclaré.