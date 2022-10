Un républicain attaque Minnesota AG pour crime lors du premier débat

MINNEAPOLIS (AP) – Le procureur général démocrate Keith Ellison a défendu vendredi son bilan en matière de criminalité contre les attaques agressives de son challenger républicain, Jim Schultz, qui a accusé le principal procureur de l’État d’avoir manqué à son devoir de protéger les habitants du Minnesota.

Ellison – un ancien membre du Congrès, législateur de l’État et avocat de la défense pénale – a rétorqué que Schultz, 36 ans, un avocat de fonds spéculatifs qui n’a aucune expérience en salle d’audience, n’a pas les connaissances nécessaires pour être le directeur juridique du Minnesota.

La criminalité, le droit à l’avortement et le scandale Feeding Our Future – un vol de programme alimentaire de 250 millions de dollars qui a soulevé des questions quant à savoir si les responsables de l’État y ont répondu correctement – ​​ont dominé leur débat animé sur la radio publique du Minnesota, leur premier des quatre avant les élections du 8 novembre en ce qui est considéré comme une course serrée. Voici quelques plats à emporter:

LA CRIMINALITÉ

Le crime a été le problème de signature de Schultz, et il a renouvelé ses affirmations selon lesquelles Ellison soutient le financement de la police, ce qu’Ellison a longtemps nié.

“C’est extrêmement mal, et c’est imprudent, et cela a contribué à livrer un crime extraordinaire à nos communautés”, a déclaré Schultz.

Alors qu’Ellison a soutenu un amendement à la charte de Minneapolis l’année dernière pour remplacer le service de police par un service de sécurité publique vaguement défini, que les électeurs ont rejeté, il a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais soutenu la réduction du financement de la police. Il a dit qu’il avait même demandé à l’Assemblée législative des “millions de dollars” pour lutter contre le crime, mais qu’il avait été contrecarré par des républicains clés.

“Si je suis censé être ce” défenseur “, je dois être le pire de tous les temps parce que je cherche plus de ressources pour l’application de la loi”, a déclaré Ellison.

Schultz a qualifié la réponse d’Ellison de «mensonges complets» et a ajouté: «Tout le monde sait que l’amendement à la charte de Minneapolis était axé sur le financement et la déconstruction des forces de police de Minneapolis.»

AVORTEMENT

« Les femmes et tout le monde dans l’État peuvent compter sur moi pour défendre leurs droits à un avortement sûr et légal. Point final », a déclaré Ellison. « Ils peuvent compter sur moi, s’ils viennent dans notre État et qu’ils se font avorter ici, je défendrai leur droit de voyager ici et de faire ce qui est légal ici. Si un autre État essaie d’extrader quelqu’un, je m’y opposerai.

L’avortement reste légal dans le Minnesota. Mais Ellison a rappelé aux auditeurs que Schultz avait juré de continuer “l’offense, l’offense, l’offense” contre l’avortement lorsqu’il tentait de remporter la nomination du GOP. Schultz a également siégé au conseil d’administration d’un “centre de grossesse en cas de crise” qui, selon Ellison, propage la désinformation en déconseillant aux femmes de se faire avorter.

Comme beaucoup d’autres républicains, Schultz a tenté d’éviter le problème. “Je suis pro-vie et je n’en ai pas honte”, a-t-il déclaré avant d’essayer de revenir au crime.

“Keith Ellison utilise cela comme une distraction, une distraction pour s’éloigner de son record raté”, a déclaré Schultz.

NOURRIR NOTRE AVENIR

Schultz a également accusé Ellison d’avoir eu recours à l’avortement pour détourner l’attention d’un stratagème présumé qui, selon les procureurs fédéraux, a volé au moins 250 millions de dollars à un programme visant à nourrir les enfants pendant la pandémie. L’organisation à but non lucratif du centre s’appelait Feeding Our Future. Près de 50 personnes ont été accusées de crimes fédéraux. Mais des questions subsistent sur ce que les responsables de l’État, y compris Ellison, savaient sur l’ampleur de la fraude, quand ils en ont eu connaissance et s’ils auraient pu l’arrêter plus tôt.

Schultz a déclaré qu’Ellison aurait dû utiliser le pouvoir de son bureau avant que 250 millions de dollars de l’argent des contribuables ne soient dépensés. Les autorités fédérales ont récupéré environ 50 millions de dollars jusqu’à présent.

Ellison a salué l’enquête comme une collaboration réussie entre les autorités étatiques et fédérales. Il a noté que trois des accusés avaient déjà plaidé coupable. Il a répété les affirmations de lui et de l’administration du gouverneur Tim Walz selon lesquelles le FBI leur avait demandé de ne pas arrêter le flux d’argent afin de protéger le secret de l’enquête en cours.

“Grâce à la collaboration, nous pensons que tout cela a été retiré racine et branche”, a déclaré Ellison.

Schultz a accusé Ellison d’avoir menti sur son rôle. “Le FBI ne dit pas aux victimes de vol d’envoyer 200 millions de dollars à des personnes que nous savons être des voleurs”, a-t-il déclaré.

L’ERREUR DU JOUR

Schultz a demandé à Ellison s’il connaissait le nom de l’agent spécial en charge du bureau du FBI de Minneapolis, qui supervise l’enquête. Il n’a pas donné à Ellison une chance de répondre avant de nommer l’agent Joseph Thompson. Schultz a suggéré qu’Ellison avait échoué au test et était “porté disparu”. Mais Schultz a échoué à son propre test. Thompson n’est pas le chef du bureau du FBI; c’est un procureur fédéral chargé de l’affaire. L’agent spécial local en charge est Michael Paul.

Steve Karnowski, Associated Press