Un républicain appelle à la mort de « tous » les Palestiniens dans une vidéo virale

Une représentante de l’État de Floride, identifiée en ligne comme la républicaine Michelle Salzman, est devenue virale sur les réseaux sociaux pour avoir crié « tous » après avoir été interrogée sur le nombre suffisant de Palestiniens morts lors d’une session du Sénat de Floride.

L’homme politique répondait à un discours appelant à un cessez-le-feu de la représentante démocrate Angie Nixon. Newsweek a contacté Salzman pour commentaires par e-mail.

Un certain nombre de législatures démocrates ont rompu avec le président Joe Biden et ont appelé à un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas, qui a débuté le 7 octobre avec une attaque surprise du Hamas dans le sud d’Israël qui a fait plus de 1 400 morts et 242 kidnappés, selon les autorités israéliennes. L’armée israélienne a depuis riposté via des frappes aériennes et une incursion terrestre à Gaza, le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, affirmant que plus de 10 300 personnes ont été tuées. Lorsqu’un journaliste lui a demandé jeudi “quelles sont les chances d’un cessez-le-feu à Gaza”, Biden a répondu : “Aucune. Aucune possibilité”.

S’exprimant devant le Sénat de Floride, Nixon, visiblement ému, a demandé : « Nous en sommes à 10 000 Palestiniens morts, combien suffiront-ils ?

Un chahuteur crie alors « tous », ce qui amène Nixon à répondre : « Un de mes collègues vient de les dire tous. Wow. Un de mes collègues les a tous dits.

“Un de mes collègues a également déclaré que cela allait tarir leur collecte de fonds si nous votions sur cette résolution. C’est comme si c’était ce que nous sommes devenus dans cet État. C’est ce que nous sommes devenus dans cet État où nous ne nous soucions pas des innocents. des bébés qui n’ont même pas l’occasion de souffler leur première bougie d’anniversaire ?”

La résolution présentée par Nixon fut ensuite rejetée par 104 voix contre deux.

Parler à Le Messager Nixon a appelé le président de la Chambre des représentants de Floride à « châtier publiquement » Salzman pour ce qu’elle a qualifié de « démonstration dégoûtante de pouvoir, de mépris et de haine » en utilisant « le même type de rhétorique haineuse qui a été autorisée dans la législature de Floride sous Ron DeSantis et sous le régime républicain ». direction.”

Elle a ajouté : “Auparavant, il s’agissait simplement d’une rhétorique anti-Noirs, anti-LGBTQ, anti-droit des femmes à la santé reproductive. Mais maintenant, cela a changé en fonction de ce qui se passe au Moyen-Orient et maintenant c’est devenu de l’islamophobie.”

Des familles palestiniennes fuyant la ville de Gaza et d’autres parties du nord de Gaza vers les zones du sud marchent le long d’une autoroute le 9 novembre 2023. Lorsqu’on lui a demandé combien de Palestiniens devaient mourir, une législature républicaine de Floride aurait répondu « tous ».

MOHAMMAD ZANOUN/Images du Moyen-Orient/AFP/GETTY



Mercredi, la Chambre des Représentants a voté pour censurer Rashida Tlaib par 234 voix contre 188, accusant le démocrate du Michigan de « promouvoir de faux récits » sur la guerre en cours.

Le 3 novembre, Tlaib a partagé une vidéo sur X, anciennement Twitter, qui déclarait : « Joe Biden a soutenu le génocide du peuple palestinien. Le peuple américain n’oubliera pas. Biden soutient un cessez-le-feu maintenant ou ne compte pas sur nous en 2024. “

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby, a déclaré vendredi aux journalistes qu’Israël avait accepté d’entamer des pauses humanitaires de quatre heures chaque jour dans le nord de la bande de Gaza, ce qu’il a décrit comme « un pas en avant significatif dans la bonne direction, y compris pour la protection des civils ». “.