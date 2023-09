Un républicain anti-Trump modéré qui en a eu marre du Sénat a des conseils de retraite pour Mitt Romney.

Même avant leur retraite anticipée, Corker et Romney partageaient de nombreux points communs : tous deux étaient des critiques républicains modérés de Trump et tous deux ont construit des carrières lucratives dans le secteur privé avant de se lancer en politique. Et comme celle de Romney, la carrière de Corker à Washington n’a pas été un raté : entre 2015 et 2019, il a été président de la puissante commission sénatoriale des relations étrangères et est devenu un membre éminent de la commission sénatoriale des banques.

Mais au moment de son départ, Corker ne sentait plus que son style politique avait encore sa place au Sénat. « Le nombre de personnes prêtes à brûler le capital politique en passant de l’autre côté de l’allée pour résoudre des problèmes diminue », a-t-il déclaré.

Corker avoue désormais que ce dernier chapitre de sa carrière – qu’il a passé en tant que président d’une grande société immobilière, président d’une société de soins de santé et conseiller principal de la banque d’investissement Jefferies – a été « la meilleure période de ma vie ». » Lorsque je lui ai parlé au téléphone jeudi pour entendre ses conseils pour Romney après son départ du Sénat, Corker était en route pour jouer au golf avec un célèbre chanteur country à Nashville.

Ian Ward : Quelle a été votre réaction à l’annonce du sénateur Romney ? Avez-vous été surpris ?

Bob Corker : Je ne l’étais vraiment pas. j’ai lu le article dans le atlantique, et regardez, lorsque vous allez à Washington en tant que personne qui a accompli beaucoup de choses, et surtout en tant qu’homme d’affaires, vous êtes là pour résoudre des problèmes et faire la différence. Je sais que l’environnement actuel n’est pas aussi propice à cela qu’à d’autres moments, donc je comprends pourquoi il pourrait vouloir passer du temps à faire d’autres types de choses.

Salle: Pouvez-vous en dire un peu plus sur cet environnement ?

Boucheuse: Je veux dire, soyons réalistes : il n’y a tout simplement pas beaucoup de résolution de problèmes. Les grands problèmes de notre nation ne sont même pas discutés. Quand on est habitué à accomplir beaucoup de choses, et quand l’environnement est tel que les vrais problèmes de notre nation restent sans réponse, je pense que des gens comme Mitt Romney décident de consacrer du temps à autre chose.

Salle: Vous et le sénateur Romney étiez considérés comme parmi les derniers critiques républicains modérés de Trump au Sénat. Sa retraite marque-t-elle la fin d’une époque ?

Boucheuse : Oh, je ne sais pas — je ne prête pas beaucoup d’attention à ce que fait ou ne fait pas chaque sénateur. Mais il est évident… attendez, laissez-moi juste faire une chose. [Inaudible yelling.] Hé, désolé, c’est Kix Brooks – c’est un chanteur country ici dans le Tennessee, et je suis à Nashville pour affaires, et maintenant je vais jouer au golf avec lui, ce qui est rare.

Salle: Jouez-vous beaucoup au golf ces jours-ci ?

Boucheuse : Pas vraiment. J’aime toujours travailler. Mais écoutez, je connais le scénario général de gens comme moi et Mitt. C’est le plus grand privilège au monde de servir au Sénat, mais j’avais dit à mes citoyens que je ne remplirais que deux mandats. Je pense que Mitt est une personne accomplie, et quand vous réalisez qu’il est peu probable que les graves problèmes auxquels notre nation est confrontée soient discutés, vous pensez à faire d’autres choses productives. Je veux dire, si vous regardez la course à la présidentielle d’aujourd’hui, aucun des deux principaux candidats ne discute même actuellement de la résolution des plus grands problèmes de notre pays. Je peux donc comprendre pourquoi, à cet âge et à cette époque de sa vie, il penserait à faire autre chose du reste de sa vie énergétique.

Salle: Comment l’âge est-il pris en compte dans cette décision ? Vous aviez la soixantaine lorsque vous êtes parti, et Romney a environ 75 ans.

Bob Corker, alors candidat, s’entretient avec Leroy MacIntyre, à gauche, et sa famille dans un restaurant Shoney’s à Sevierville, Tennessee, le dimanche 5 novembre 2006. | Mark Humphrey/AP Photo

Boucheuse : J’avais 66 ans quand je suis parti et je me lève toujours à 4 h 30 du matin en me sentant aussi actif et énergique que je ne l’ai jamais ressenti – c’est vraiment le cas. Quand je me réveille le matin, je suis prêt à partir et je suis enthousiasmé par le travail qui m’attend chaque jour. Mais je pense que c’est plus cela quand on arrive à 66 ans – et non pas que c’est vieux ; nous sommes pratiquement un adolescent au Sénat ces jours-ci – mais je pense que vous commencez à penser au reste du temps dont vous disposerez probablement en matière d’énergie et de santé. Vous commencez vraiment à réfléchir à cette rareté et à la manière dont vous allez utiliser ce temps de la manière la plus productive possible. Pour moi, siéger au Sénat — même si c’était le plus grand privilège de ma vie — cela ne m’a tout simplement pas défini. Ce fut un honneur d’avoir pu le faire, mais j’ai pu facilement évoluer dans un autre monde sans regarder en arrière. Je pense que Mitt Romney sera capable de faire exactement la même chose.

Salle: Comme vous l’avez souligné, Romney et vous étiez des hommes d’affaires avant d’être des hommes politiques. Comment cela a-t-il influencé votre décision de prendre du recul et de retourner dans le secteur privé ?

Boucheuse : L’essentiel de ma décision était que j’avais dit aux gens de chez moi que je n’effectuerais que deux mandats. … Mais il ne fait aucun doute qu’à la dixième année de mon mandat au Sénat – même si j’étais dans une excellente position en tant que président de la commission des relations étrangères et que j’aurais été le prochain à présider la commission des banques – le rythme législatif était continuant à ralentir. Le nombre de personnes prêtes à brûler le capital politique en passant de l’autre côté de l’allée pour résoudre des problèmes diminuait. Donc pas de doute : vers la dixième année, vous êtes impatient, vous vouliez faire avancer les choses, et lorsque vous réalisez qu’il est peu probable que cela se produise, oui, vous commencez à chercher d’autres façons de vivre votre vie de manière productive. .

Salle: Quelque chose vous manque dans la vie à Washington ?

Boucheuse : Vous savez, je ne suis retourné sur la Colline qu’une seule fois, et cela fait maintenant quatre ans que je suis absent, alors… Encore une fois, je considérais que c’était le plus grand privilège de ma vie, mais je ne l’ai tout simplement pas manqué. Je ne l’ai tout simplement pas fait. Je sais que beaucoup de gens, en raison de leur nature, ont du mal à le quitter et pensent toujours que c’était la meilleure période de leur vie. Mais pour moi, heureusement, aujourd’hui est la meilleure période de ma vie.

Salle: Avez-vous des pépites de sagesse à partager avec le sénateur Romney alors qu’il planifie sa vie après le Sénat ?

Boucheuse : Prenez ce temps avant de vous engager dans quelque chose pour vous assurer que c’est quelque chose que vous voulez vraiment faire. Il aura de nombreuses opportunités – comme moi – mais attendez un an. Parce que si vous prenez une décision qui vous entraîne sur une voie et que ce n’est pas vraiment la bonne, il faut du temps pour la comprendre, et vous brûlez alors une grande partie de votre vie productive en poursuivant quelque chose qui n’est pas la bonne chose. Prenez votre temps.